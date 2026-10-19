Acidente com ônibus e caminhão na BR-365 deixa nove feridos

Um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou nove pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (19/10), na BR-365, entre os municípios de Varjão de Minas e Veredas, no Noroeste de Minas Gerais. Os veículos colidiram na região do Bairro Campo Belo, próximo ao cruzamento com a MH-060.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h e mobilizou três equipes para atender a ocorrência. O ônibus transportava 37 passageiros e havia saído de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com destino a Montes Claros, no Norte de Minas.

Acidente na BR-365 deixa ônibus e caminhão com as frentes destruídas Corpo de Bombeiros/Divulgação

As nove vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar de Varjão de Minas, onde passaram por avaliação médica. O transporte foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma ambulância do município.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foi acionada para a ocorrência, ficou no local esperando a chegada de um guincho para a remoção dos veículos envolvidos no acidente. Durante o atendimento das equipes, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre a situação do trânsito no trecho.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro