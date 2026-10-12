Idoso mata homem com um tiro após discussão por rap e dança na rua

Um idoso de 67 anos foi preso suspeito de assassinato em Lagoa Grande, na Região Noroeste de Minas Gerais. Ele é acusado de matar Wesley de Souza Fagundes, de 30, com um tiro no tórax, na tarde desse domingo (11/10). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem confessou ter efetuado o disparo após uma discussão com a vítima.

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O caso ocorreu na Rua Frei Henrique, Bairro Planalto. Os militares foram acionados após receberem informações de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorria um homem baleado. A morte de Wesley foi confirmada em uma unidade de pronto atendimento.

Segundo uma testemunha que ajudava o suspeito a transportar móveis, a vítima e outro homem passaram pela Rua Presidente Olegário ouvindo rap e fazendo movimentos de dança. O comportamento teria desagradado o idoso.

Minutos depois, enquanto a mudança era descarregada na Rua Frei Henrique, Wesley saiu de uma residência vizinha e começou uma discussão com o suspeito. De acordo com a testemunha, o homem de 67 anos foi até um Fiat Uno azul, pegou uma arma de fogo que estava dentro de uma bolsa e atirou contra a vítima. Em seguida, fugiu.

Outro homem que estava com Wesley confirmou à PM que os dois haviam passado pela rua ouvindo música e dançando. Ele relatou que estava dentro de uma residência com a vítima quando Wesley saiu e iniciou a discussão. A testemunha não viu o momento do disparo, mas ouviu um estampido e viu o suspeito fugir carregando uma bolsa pequena.

Suspeito foi encontrado em área de mata

Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito em uma área de mata próxima ao local do crime. Ele estava com uma garrucha, 13 munições intactas e um cartucho deflagrado.

À PM, o idoso afirmou que trabalha com fretes e mudanças. Segundo sua versão, antes da discussão, Wesley teria passado por ele na Rua Presidente Olegário, feito um gesto ofensivo e o insultado. Mais tarde, durante o descarregamento dos móveis, a vítima teria voltado a provocá-lo.

O suspeito alegou que temeu pela própria vida quando Wesley se aproximou com as mãos para trás. Ele afirmou que pegou a arma no carro e efetuou o disparo por medo, acrescentando que a vítima costumava andar com uma faca.

Imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos foram recolhidas pelos militares e, segundo o registro policial, permitiram observar a ação criminosa. Durante a vistoria do Fiat Uno, os policiais encontraram um estojo de munição calibre .22 no assoalho do lado do passageiro.

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O suspeito e a arma foram encaminhados à Polícia Civil, responsável pela investigação. O veículo foi removido para um pátio credenciado em Lagoa Grande.