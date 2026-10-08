Incêndio atinge prédio da UFPE e destrói equipamentos de pesquisa

Um incêndio atingiu, na noite dessa quarta-feira (7/10), o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife. As chamas foram percebidas por estudantes e professores por volta das 19h. Segundo a universidade, o fogo provocou a perda de equipamentos, amostras e dados utilizados em pesquisas acadêmicas. Não houve registro de vítimas.

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O imóvel fica nas proximidades da Casa do Estudante. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que ficaram concentradas no pavimento superior do edifício. As equipes atuaram em três frentes para controlar o incêndio.

De acordo com o major Calado, supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, 25 militares e sete viaturas participaram da operação, que também contou com o apoio da Polícia Militar e da Neoenergia.

“O incêndio está confinado no pavimento superior. A gente está com três frentes de trabalho. Temos 25 bombeiros no local, sete viaturas, com apoio da Polícia Militar e da Neoenergia. Não temos vítimas no incêndio e estamos tentando extinguir as chamas dentro das áreas restantes”, informou o militar durante o atendimento à ocorrência.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, esteve no local e afirmou que a origem do incêndio ainda não havia sido identificada. Segundo ele, o prédio abrigava laboratórios ligados ao Núcleo de Inovação Terapêutica, responsável por pesquisas na área de fármacos.

“Funcionavam no primeiro andar do prédio os laboratórios ligados ao Núcleo de Inovação Terapêutica, que trabalha com fármacos. Havia muitas amostras, muitos equipamentos. Nós perdemos uma quantidade considerável de equipamentos e amostras ligadas a dissertações e teses”, relatou.

Durante o combate às chamas, os bombeiros identificaram que uma área localizada à direita do térreo permanecia fria, o que, segundo Alfredo Gomes, indicava que o espaço não havia sido alcançado pelo fogo. As equipes também começaram a avaliar os pavimentos inferiores para identificar possíveis danos.

O reitor manifestou solidariedade aos integrantes da comunidade acadêmica afetados pelo incêndio e destacou os prejuízos para pesquisas desenvolvidas ao longo de meses e anos.

Incêndios

O incêndio dessa quarta-feira ocorreu uma semana após outros episódios registrados na UFPE. Na ocasião, um laboratório de pesquisa do Departamento de Física, localizado no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), também foi atingido por chamas.

O fogo começou por volta das 13h30, durante a manipulação de um produto químico em um forno mufla, equipamento utilizado para aquecer substâncias a altas temperaturas. A suspeita inicial era de que o incêndio tivesse começado de forma acidental.

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Além disso, no último domingo (4) o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências também foi atingido por um incêndio. O caso não deixou vítimas.

