Pais são presos por morte de bebê de 16 dias; laudo revela agressões

Um casal foi preso em flagrante, autuado por homicídio doloso qualificado, sob a suspeita de matar o próprio filho recém-nascido. A prisão ocorreu após a polícia desmentir a versão inicial da família e constatar graves sinais de agressão no corpo da criança.

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Os pais levaram o bebê ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, alegando um possível sufocamento. No local, médicos identificaram que a vítima chegou em estado gravíssimo, com respiração agônica, e morreu logo em seguida.

O que revelaram os exames no bebê?

Registros médicos e laudos periciais apontaram múltiplos ferimentos no corpo da criança. Entre os traumas estavam manchas roxas no queixo, ao redor dos olhos e na face, além de inchaço na nuca e lesão na clavícula esquerda.

Exames complementares detalharam que o recém-nascido sofreu uma ruptura no fígado, provocada por um impacto contundente na região lombar e nos glúteos. As análises também mostraram marcas de dedos no rosto, indicando que a boca da vítima foi comprimida com força para conter o choro.

A perícia ainda diagnosticou a síndrome do bebê sacudido, caracterizada por danos cerebrais que ocorrem quando o cérebro se choca contra o crânio durante chacoalhões violentos. Para a investigação, os dados comprovam que a criança foi violentamente agredida antes de morrer.

Como a polícia chegou até os pais?

A equipe do Grupo de Investigação Criminal foi acionada após a Polícia Militar comunicar a morte durante a madrugada. Ao chegar à delegacia, os agentes interrogaram o casal e notaram contradições marcantes nos depoimentos sobre o ocorrido.

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Por serem os únicos responsáveis em contato direto com a criança no momento em que as lesões foram causadas, os pais foram detidos. A polícia segue com as apurações para definir todos os detalhes e a dinâmica do assassinato.