Marido é preso suspeito de matar esposa e bebê de 4 meses em fazenda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher de 23 anos e o filho, um bebê de aproximadamente 4 meses, foram encontrados mortos em uma área rural de Luciara (MT), na quinta-feira (17/9). Jailton Gonçalves Coelho, de 29 anos, marido da mulher e pai da criança, foi preso como suspeito do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As vítimas foram identificadas como Taymilla Reis da Silva e Emanuel Reis Gonçalves. Segundo o delegado Daniel Moura, o irmão de Taymilla, de 18 anos, presenciou parte da agressão. A jovem havia contado à mãe que o marido pretendia matá-la, o que levou o irmão a ir até o local de moto para buscá-la.

Leia Mais

Ao chegar na propriedade, por volta das 10h, o rapaz encontrou Jailton segurando Taymilla pelos cabelos. De acordo com o delegado, o suspeito ameaçou o jovem, que fugiu para Porto Alegre do Norte para acionar a polícia. Antes de sair, ele viu Jailton esfaqueando a irmã pelas costas.

Equipes policiais de Porto Alegre do Norte se deslocaram para a fazenda, que fica mais próxima do município. No local, encontraram Taymilla e Emanuel já sem vida. O bebê também foi atingido por golpes de canivete. Uma equipe médica foi acionada e constatou os óbitos.

Após buscas em propriedades rurais da região, policiais militares e civis localizaram Jailton na sede de uma fazenda em São Félix do Araguaia. Durante a abordagem, ele negou envolvimento no crime.

Os policiais observaram que Jailton tinha um corte na cabeça. Questionado sobre a lesão, ele afirmou que a própria companheira o teria atingido. O local foi isolado para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado para avaliação no Hospital Municipal de São Félix do Araguaia e, depois, encaminhado à delegacia. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil, que ficará responsável pelo caso.