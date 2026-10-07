Mistério em São Paulo: cinco corpos são encontrados em sacos plásticos

A Polícia Civil de São Paulo investiga cinco casos de pessoas encontradas mortas dentro de sacos plásticos. As apurações ocorrem de forma individualizada, pois até o momento não há indícios de ligação entre os crimes.

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Um dos corpos foi localizado na manhã da última sexta-feira (2/10), no bairro Vila Santo Henrique, na zona leste da cidade. Policiais militares encontraram a vítima, um homem de identidade não revelada, dentro de um saco plástico. Um estojo de munição também estava junto ao corpo.

O caso foi registrado como homicídio no 24º Distrito Policial e as investigações estão em andamento.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as apurações não apontam elementos que conectem as ocorrências ou indiquem a atuação de um mesmo criminoso. As equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) já trabalham com suspeitos e possíveis motivações nos casos em que as vítimas foram identificadas.

Vingança ou justiçamento estão entre as hipóteses investigadas, além de outras circunstâncias específicas de cada crime. Segundo as autoridades, os casos apresentam dinâmicas, locais e métodos distintos.

O uso de sacos plásticos ou tecidos em algumas das ocorrências, de forma isolada, não é suficiente para indicar uma ligação. A polícia considera que o material pode ter sido usado para a movimentação ou ocultação dos corpos.

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A corporação afirmou que todos os casos têm inquéritos policiais instaurados e seguem sob investigação.