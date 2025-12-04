Homem abandona corpo de mulher em carrinho de supermercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem carregou o corpo de uma mulher em carrinho de supermercado e o abandonou em uma rua da zona leste de São Paulo, na madrugada da terça-feira (2).



Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa. O caso é investigado pela Polícia Civil.



O caso ocorreu na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa, na madrugada de terça-feira (2).



De acordo com as imagens, o suspeito carregava o corpo dentro do carrinho pela via, que estava deserta. Mas em determinado momento, ele abandonou o carrinho e saiu correndo na direção oposta.



Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma testemunha que passava pela via desconfiou do homem. Depois que ele saiu correndo, essa testemunha afirma ter se aproximado do carrinho e visto que havia o corpo de uma mulher. Ela acionou a Polícia Militar.



A vítima não foi identificada até o momento e o suspeito não foi encontrado.



O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Exames periciais foram solicitados e a polícia faz buscas para esclarecer o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia