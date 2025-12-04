Assine
overlay
Início Nacional
HOMICÍDIO

Homem abandona corpo de mulher em carrinho de supermercado

A vítima não foi identificada até o momento e o suspeito não foi encontrado

Publicidade
Carregando...
FL
FRANCISCO LIMA NETO
FL
FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
04/12/2025 12:22

compartilhe

SIGA
x
Corpo foi visto sendo carregado em um carrinho de supermercado pelo Bairro São Paulo. Momentos depois, o corpo e o carrinho foram achados abandonados em uma marginal do Anel Rodoviário
Corpo foi carregado em um carrinho de supermercado crédito: Unsplash

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem carregou o corpo de uma mulher em carrinho de supermercado e o abandonou em uma rua da zona leste de São Paulo, na madrugada da terça-feira (2). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

Leia Mais

O caso ocorreu na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa, na madrugada de terça-feira (2). 

De acordo com as imagens, o suspeito carregava o corpo dentro do carrinho pela via, que estava deserta. Mas em determinado momento, ele abandonou o carrinho e saiu correndo na direção oposta. 

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma testemunha que passava pela via desconfiou do homem. Depois que ele saiu correndo, essa testemunha afirma ter se aproximado do carrinho e visto que havia o corpo de uma mulher. Ela acionou a Polícia Militar. 

A vítima não foi identificada até o momento e o suspeito não foi encontrado. 

O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Exames periciais foram solicitados e a polícia faz buscas para esclarecer o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

corpo homicidio policia sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay