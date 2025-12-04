Assine
PERFIS FALSOS 

Homem é preso por aplicar golpes se passando pelo ator The Rock

Suspeito é apontado pela investigação como o operador financeiro no Brasil da rede internacional de estelionato eletrônico; vítima de MG perdeu R$ 80 mil

04/12/2025 11:40 - atualizado em 04/12/2025 11:48

Dwayne
Criminosos criavam perfis falsos nas redes sociais e se passavam por The Rock crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As polícias civis do Distrito Federal e Santa Catarina prenderam na manhã desta quinta-feira (4) um homem suspeito de liderar um esquema internacional de golpes usando o nome do ator americano Dwayne Johnson, conhecido como "The Rock"

O suspeito, 32, era do Benim, na África Ocidental, e morava em Santa Catarina. Ele é apontado pela investigação como o operador financeiro no Brasil da rede internacional de estelionato eletrônico. 

Criminosos criavam perfis falsos nas redes sociais e se passavam por The Rock. As vítimas eram convencidas de que estavam conversando diretamente com o artista e criavam um vínculo emocional com ele. 

Em seguida, eles diziam que elas ganhariam um prêmio de 800 mil dólares (quase R$ 5 milhões). Para passar credibilidade, o grupo enviava mensagens em inglês, documentos falsificados, fotos de pacotes lacrados supostamente com o dinheiro e comprovantes falsos de entrega internacional. 

Por fim, pediam que os enganados pagassem uma taxa pela encomenda. Os alvos tinham que realizar transferências bancárias, via pix, para contas que pertenciam ao suspeito no estado catarinense. 

Uma das pessoas lesadas era do estado de Minas Gerais e perdeu R$ 80 mil. Outra, moradora de Brasília, sofreu o prejuízo de R$ 11,6 mil. A polícia informou que o esquema funcionava em diversos estados e há indícios de que outras vítimas tenham sido feitas pelo país. 

Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Um deles foi em Florianópolis e o outro em Itajaí (SC), onde celulares e aparelhos eletrônicos foram apreendidos para análise.

