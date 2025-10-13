Caiu no golpe do WhatsApp? Saiba o que fazer para reaver o prejuízo

A disseminação de um novo vírus malware no Brasil, apelidado de "Sorvepotel", está causando preocupações em usuários do WhatsApp Web. A ameaça, que se espalha rapidamente pela plataforma, visa roubar informações bancárias e reforça a necessidade de saber como agir rapidamente ao perceber que caiu em um golpe digital. Ser vítima de uma fraude online pode gerar prejuízos financeiros e muita dor de cabeça.

O desespero da vítima pode levar a erros que dificultam a recuperação do dinheiro ou a punição dos responsáveis. Agir de forma imediata pode aumentar as chances de reverter a situação e proteger seus dados contra novos ataques. A velocidade é um fator decisivo para evitar perdas maiores.

Este guia prático foi criado para orientar sobre as ações necessárias a serem tomadas logo após a descoberta de um golpe no WhatsApp ou em qualquer outro ambiente digital. Seguir as etapas na ordem correta pode fazer toda a diferença para minimizar os danos.

Passo a passo: o que fazer imediatamente após o golpe

Ao se deparar com uma fraude, cada minuto conta. Siga o roteiro abaixo para proteger suas finanças e informações pessoais de maneira eficaz.

Avise seus contatos e familiares: a primeira ação é informar imediatamente as pessoas próximas sobre o ocorrido. Golpistas costumam usar sua conta ou seu nome para pedir dinheiro a amigos e familiares. Um aviso rápido em outras redes sociais ou por ligação impede que mais pessoas se tornem vítimas. Reúna todas as provas possíveis: tire prints de todas as conversas, dos números de telefone envolvidos, dos comprovantes de transferências via Pix ou de qualquer outra transação realizada. Salve também os links, e-mails ou mensagens que serviram como isca para o golpe. Esses registros são fundamentais para o boletim de ocorrência e para a contestação junto ao banco. Entre em contato com seu banco: se houver perda financeira, ligue para a central de atendimento ou para o gerente da sua conta imediatamente. Informe sobre a fraude e solicite o bloqueio de cartões e o cancelamento de transações suspeitas. Para operações via Pix, peça a abertura de um Mecanismo Especial de Devolução (MED), um procedimento que pode ajudar a reaver o valor. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): faça o registro na delegacia de polícia mais próxima ou pela internet, na delegacia virtual do seu estado. O B.O. é um documento oficial que formaliza a denúncia e é exigido pelos bancos para dar andamento a contestações de fraude. Seja detalhista ao descrever o ocorrido e anexe as provas que você reuniu. Reporte o contato no WhatsApp: o aplicativo permite denunciar contas que praticam golpes. Abra a conversa com o golpista, toque no nome do contato e selecione a opção "Denunciar". Isso ajuda a plataforma a tomar medidas para bloquear o número e impedir que ele faça novas vítimas. Reforce a segurança de suas contas: troque as senhas do seu e-mail, redes sociais e aplicativos bancários. Ative a verificação em duas etapas em todos os serviços que oferecem essa camada extra de proteção, especialmente no próprio WhatsApp. Essa medida dificulta o acesso de invasores mesmo que eles descubram sua senha.

Como identificar um golpe no WhatsApp?

Fique atento a mensagens com links suspeitos, promoções exageradas ou pedidos de dinheiro urgentes.

Desconfie de contatos que se passam por empresas conhecidas ou amigos, mas usam uma linguagem incomum.

O banco é obrigado a devolver o dinheiro de um golpe?

A devolução depende de cada caso. Se for comprovada uma falha na segurança do sistema bancário, as chances de reaver o valor aumentam.

No caso do Pix, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) permite o bloqueio do valor na conta do recebedor para análise, mas o sucesso depende da rapidez da sua comunicação e da existência de saldo.

O que é a verificação em duas etapas e por que ela é importante?

É uma camada extra de segurança que exige um código de seis dígitos, além da sua senha, para acessar a conta em um novo dispositivo.

Ativá-la impede que golpistas clonem seu WhatsApp apenas com o código SMS, pois eles não terão acesso a essa segunda senha criada por você.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.