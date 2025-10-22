Mulher é denunciada por aplicar golpe de R$ 340 mil em viúvo com demência

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Eliene Aparecida Brito, de 36 anos, por aplicar um "estelionato amoroso" avaliado em R$ 340 mil contra um viúvo de 84 anos com diagnóstico de demência.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin), a mulher se aproximou do idoso em 2023, criando uma falsa relação afetiva. A vítima, que acreditava que os dois iriam se casar e morar juntos, foi convencida a realizar diversas transferências bancárias para Eliene e para sua filha menor de idade.

A mulher aproveitou o estado de vulnerabilidade do homem para pedir quantias em dinheiro e até induzi-lo a contratar empréstimos. Ao todo, foram três contratos que somaram R$ 180 mil, comprometendo grande parte da aposentadoria da vítima.

Além disso, a filha da acusada recebeu cerca de R$ 140 mil em uma das transações. Duas outras pessoas chegaram a receber valores menores, de R$ 1 mil cada, mas alegaram não conhecer Eliene. Um dos beneficiários devolveu o dinheiro ao perceber a irregularidade.

A Justiça considerou o "elevado prejuízo material e o profundo abalo moral" causados à vítima e à sua família. Com a decisão, Eliene Aparecida Brito foi condenada a indenizar o idoso em R$ 250 mil por danos morais.