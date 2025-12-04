Assine
overlay
Início Nacional
 DISCUSSÃO 

PM morre após trocar tiros com o próprio marido, também policial

Larissa Gomes da Silva, 26, foi baleada pelo marido dentro de um carro; nome do agente que matou a esposa não foi divulgado pela corporação

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
04/12/2025 12:13

compartilhe

SIGA
x
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
O crime ocorreu durante uma possível discussão do casal crédito: arquivo/EM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma policial militar morreu na quarta-feira (3) após trocar tiros com o marido, também PM, no município de Eusébio, localizado na região metropolitana de Fortaleza

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Larissa Gomes da Silva, 26, foi baleada pelo marido dentro de um carro. Segundo a Polícia Militar do Ceará, o crime ocorreu durante uma possível discussão do casal. 

Leia Mais

O companheiro dela, também policial militar, foi atingido por disparos. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece internado, com quadro clínico estável e sob escolta policial. O nome do agente não foi divulgado pela corporação. Por isso, o UOL não localizou sua defesa. 

As duas armas da corporação foram apreendidas pela polícia. O caso segue em investigação. A PM informou que as informações colhidas na ocorrência serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina. 

Vítima entrou na PMCE em junho de 2022. A corporação afirmou em nota que ela desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense ao longo de três anos e cinco meses 

Larissa Gomes estava lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz nota de pesar publicada pela Polícia Militar do Ceará. 

Policial deixa três filhos. "Sonhadora, dedicada, assídua, companheira e camarada. Excelente profissional que tínhamos aqui. Que Deus possa recebê-la da melhor forma", afirmou o subcomandante do 15° Batalhão, capitão Felipe Amorim. O velório ocorreu no bairro Curió, em Fortaleza, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Memorial Monte Sinal, em Pacatuba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay