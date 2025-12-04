Personalidade do carnaval de Olinda morre em acidente com barra de supino

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu depois de ser atingido no tórax por uma barra de supino enquanto treinava em uma academia em Olinda (PE). Conhecido por sua atuação na preservação das tradições do carnaval olindense, ele presidia o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e era presença constante nas festividades da cidade. O acidente aconteceu na última segunda-feira (1º/12), mas as imagens só foram divulgadas agora.

O acidente ocorreu por volta das 20h e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram que Ronald utilizava a chamada “false grip”, técnica em que o polegar não envolve a barra, deixando o peso apoiado apenas nas palmas e nos demais dedos. Ao iniciar uma nova repetição do exercício, o equipamento escapa de suas mãos e despenca diretamente sobre seu tórax.

Logo após o impacto, Ronald consegue se levantar, aparentemente atordoado, e leva a mão ao peito. Segundos depois, ele perde a consciência e cai para trás. Pessoas que estavam próximas se aproximam na tentativa de ajudá-lo.

A academia afirma que prestou atendimento imediato e acionou o socorro especializado. Ronald foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas faleceu. A morte foi comunicada à família por volta das 20h30. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, em seguida, liberado para sepultamento. O enterro ocorreu na quarta-feira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Um parente de Ronald afirmou que ele estava treinando sem acompanhamento profissional no momento do acidente e criticou a falta de supervisão da academia. “Esse é um treino que requer um treinador naquele aparelho. No vídeo, você vê que ele faz uma sessão, aquece, mas na hora de iniciar de novo, a barra escorrega. Se tivesse acompanhamento, o impacto teria sido menor”, declarou ao g1.

O familiar também questionou a ausência de estrutura de primeiros socorros na unidade. “Não tinha bombeiro, não tinha posto médico, não tinha nada. As pessoas não podem morrer assim”, afirmou.

Impacto na região cardíaca pode ter sido fatal

Segundo especialistas, o impacto atingiu uma área extremamente sensível, conhecida como Zona de Ziedler, que abriga o coração e os grandes vasos sanguíneos. Segundo ele, a força aplicada sobre o esterno — o osso frontal da caixa torácica — pode ter provocado fraturas e lesões internas imediatas.

Em casos assim, o sangramento rápido na membrana que envolve o coração pode levar à paralisação cardíaca quase instantânea. Ou seja, mesmo com atendimento imediato, dificilmente seria possível reverter o quadro.

Em nota, a RW Academia, onde ocorreu o acidente, lamentou a fatalidade e disse que prestou atendimento imediato, acionando socorro especializado. A empresa afirmou ainda que é registrada no Conselho Regional de Educação Física (Cref/PE) e que possui professores formados presentes em todos os horários. A rede acrescentou que realiza treinamentos periódicos de primeiros socorros com seus colaboradores.

O Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco confirmou que o estabelecimento estava regularizado e lamentou a morte. Em comunicado, a entidade orientou alunos a sempre treinar em locais regulamentados, respeitar as prescrições dos profissionais e evitar treinos reproduzidos da internet.

Luto no carnaval de Olinda

Ronald era uma figura querida e ativa na preservação da cultura popular de Olinda. Presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, centro dedicado à manutenção de um acervo permanente de bonecos que participam de cortejos, casamentos e recepções, ele era reconhecido como um defensor apaixonado pela tradição.

Em nota, a instituição afirmou que a perda representa um golpe profundo para a cultura local. “Hoje perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo”, disse o texto. O centro cultural suspendeu suas atividades até o dia 5 de dezembro.

Ronald também fazia parte da equipe do tradicional bloco Homem da Meia-Noite, que lamentou a partida de um “amigo e parceiro de caminhada”. A agremiação destacou sua contribuição para o brilho do desfile e seu amor pelo frevo.

Frequentador assíduo de academias há mais de 30 anos, Ele deixa dois filhos: Milena, 25, e Ronald, 18.

A Polícia Civil de Pernambuco aguarda o resultado do laudo necroscópico para determinar a causa definitiva da morte. O caso foi registrado como morte acidental.