Mistério em Salvador: médico de SP morre após sair correndo de motel

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A morte do nutrólogo paulista Vinícius Ramon Aguilera, de 35 anos, em Salvador, está sendo investigada pela polícia. Ele foi encontrado morto no sábado (3 de outubro) após apresentar um comportamento alterado e fugir de um motel no bairro Jardim Armação, onde estava hospedado.

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O médico estava acompanhado de outras duas pessoas. Segundo relatos, ele teve uma mudança repentina de comportamento, ficou extremamente agitado e saiu correndo do quarto, deixando para trás seus pertences.

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Após deixar o estabelecimento, Aguilera correu pelas ruas da região. Moradores acionaram a Polícia Militar, que o encontrou caído no chão, em meio a uma aparente crise convulsiva.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, mas o médico não resistiu e teve a morte confirmada no local.

Polícia investiga o caso

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” pela Polícia Civil da Bahia. Segundo as autoridades, duas pessoas que acompanhavam o médico foram presas após drogas serem encontradas no quarto do motel. A investigação busca entender o que motivou a crise e qual foi a causa exata da morte.

O corpo de Vinícius foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia e toxicológicos. Os resultados serão fundamentais para identificar se havia a presença de alguma substância que possa ter desencadeado a crise e levado ao óbito.

Vinícius Ramon Aguilera era nutrólogo especialista em emagrecimento e saúde integral. Graduado pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), ele era o fundador do Instituto Aguilera, com sede em São Paulo, e bastante ativo nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre sua área de atuação.

A morte do nutrólogo paulista Vinícius Ramon Aguilera, de 35 anos, em Salvador, está sendo investigada pela polícia. Ele foi encontrado morto no sábado (3 de outubro) após apresentar um comportamento alterado e fugir de um motel no bairro Jardim Armação, onde estava hospedado.

O médico estava acompanhado de outras duas pessoas. Segundo relatos, ele teve uma mudança repentina de comportamento, ficou extremamente agitado e saiu correndo do quarto, deixando para trás seus pertences.

A morte do nutrólogo paulista Vinícius Ramon Aguilera, de 35 anos, em Salvador, está sendo investigada pela polícia. Ele foi encontrado morto no sábado (3 de outubro) após apresentar um comportamento alterado e fugir de um motel no bairro Jardim Armação, onde estava hospedado.

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O médico estava acompanhado de outras duas pessoas. Segundo relatos, ele teve uma mudança repentina de comportamento, ficou extremamente agitado e saiu correndo do quarto, deixando para trás seus pertences.