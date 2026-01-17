Assine
DUPLO HOMICÍDIO

SP: médico morto a tiros por colega de profissão deixa filho bebê e esposa

O crime ocorreu em frente a um restaurante no Bairro Alphaville Plus, em Barueri, interior de São Paulo

17/01/2026 20:29

Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (16/1). Ele era médico no município de Cotia, em São Paulo
Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (16/1). Ele era médico no município de Cotia, em São Paulo crédito: Reprodução Prefeitura de Cotia

Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, um dos médicos mortos a tiros pelo colega de profissão Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44, deixa um filho de um ano e meio e a esposa. A informação foi dada pela Prefeitura de Cotia, município de São Paulo onde o profissional trabalhava, que lamentou o ocorrido. O crime, que também resultou na morte do médico Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43, ocorreu em frente a um restaurante na Avenida Copacabana, Bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo, na noite dessa sexta-feira (16/1). 

“Vinícius era reconhecido pelo comprometimento com o serviço público, pelo carinho com os pacientes e pela boa relação com as equipes de trabalho”, afirmou a Prefeitura de Cotia, em nota. O Executivo municipal informou que o médico atuava no município desde 2019, com passagem pelas Unidades Básicas de Saúde do Atalaia, Caucaia do Alto e Portão, além do Pronto Atendimento de Caucaia do Alto, além de ter atuado no hospital na pandemia de Covid-19. A prefeitura se solidarizou com familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes de Vinicius.

Discussão seguida de tiros

O crime ocorreu por volta das 22h, quando Carlos Alberto encontrou com os outros dois médicos no restaurante. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram os três se cumprimentando e, em seguida, o início de uma discussão. 

Em determinado momento, Carlos Alberto desfere um tapa contra um dos colegas. O terceiro médico se levanta e entra em uma briga corporal com o suspeito. A confusão é apartada por outros homens no local. 

No lado de fora do estabelecimento, câmeras de segurança flagraram o momento em que Carlos Alberto chega mirando uma pistola 9 mm contra os médicos. Ele atira e acerta os dois. 

Luís Roberto, que trabalhava como cardiologista em um hospital de Barueri, foi atingido por oito tiros. Vinicius levou dois tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.

Carlos Alberto foi rendido por guardas que estavam no local e preso em flagrante. De acordo com a polícia, com ele, foram apreendidos documentos, R$ 16 mil e a arma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de Isabela Palhares, da Folhapress

