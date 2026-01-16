Assine
LIGAÇÕES PERIGOSAS

Delegada presa em São Paulo é namorada de liderança do PCC

De acordo com o MP de São Paulo, Layla teria atuado como advogada para o namorado depois de ter tomado posse como delegada

Repórter
16/01/2026 15:18

A delegada Layla Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com membros do PCC.
Layla atuou como advogada em processo que pedia para que o Google apagasse as menções sobre o envolvimento do companheiro com atividades criminosas crédito: Reprodução/Redes Sociais

A delegada Layla Lima Ayub, presa na manhã desta sexta-feira (16/1) sob suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), é namorada de uma liderança da facção em Roraima.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Jardel Neto Pereira da Cruz, chegou a ser preso em 2021 e esteve com Layla durante sua posse como delegada. 


Ela atuou como advogada de Jardel no fim de 2025 - em um processo que pedia para que o Google apagasse as menções sobre o envolvimento do companheiro com atividades criminosas -, após ter sido empossada como delegada, o que é ilegal. A delegada foi empossada em 19 de dezembro e o processo foi ajuizado em 28 de dezembro.


“Atualmente, após ter cumprido parte substancial da pena que lhe foi imposta, o requerente encontra-se em liberdade condicional, buscando ativamente sua completa ressocialização. Ele reconstruiu sua vida, possui novo círculo social, retomou laços familiares e está inserido no mercado de trabalho, demonstrando um compromisso inequívoco com uma vida proba e distante de qualquer atividade ilícita. Ocorre que, ao realizar uma simples busca por seu nome, os primeiros resultados que surgem remetem diretamente a duas matérias jornalísticas que noticiam suas prisões passadas”, destacou Layla na petição.

Ela ainda teria atuado de forma irregular como advogada, após a posse do cargo de delegada, em uma audiência de custódia para presos integrantes do PCC.

