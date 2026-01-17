SP: casal foi arrastado por enchente perto de chegar em casa de carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de aplicativo Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, tinha um compromisso diário: buscar a esposa Maria Deusdete Bezerra Ribeiro, de 67, na oficina de costura onde ela trabalhava na Vila Andrade, zona sul da cidade de São Paulo.

Na tarde dessa sexta-feira (16/01), Marco dirigia com a esposa a caminho de casa, no Capão Redondo (zona sul), pela Avenida Carlos Cadeira Filho, quando o trânsito parou. Faltavam menos de dois quilômetros pra que eles chegassem ao destino, conta o filho do casal, o gerente comercial Hugo Bezerra da Mata Ribeiro, de 45.

A chuva forte já atrapalhava o tráfego no local, mas quem fazia a curva contornando a comunidade Campo Novo do Sul não tinha como perceber que o córrego Morro do S, que separa a pista das casas, começava a transbordar.

A água subiu em três minutos, relataram testemunhas. Marcos ainda teve tempo de ligar para o filho. "Eu disse: pai, saia do carro, saia do carro", conta Hugo.

Não deu tempo de atender ao pedido do filho. A ligação foi interrompida. O veículo, um Hyundai HB20, começou a ser levado pela enxurrada. "Eu só voltei a ver meus pais nas imagens que mostravam moradores tentando jogar uma corda para minha mãe", conta o filho.

O corpo de Marcos foi localizado no rio Pinheiros, próximo à ponte Edson de Godoy Bueno, na Vila Andrade, também na zona sul, na manhã deste sábado (17/01). Os bombeiros seguem nas buscas por Maria Deusdete.

Além de Hugo, o casal deixa outro filho e dois netos.