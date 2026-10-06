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VIOLÊNCIA

Mulher tenta apartar discussão em bar e morre após ser atingida por taco de sinuca

Tentativa de defender o companheiro durante a confusão causou o desfecho fatal; caso é investigado como homicídio pelas autoridades

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
06/10/2026 11:46 - atualizado em 06/10/2026 11:47

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Mulher tenta apartar discussão em bar e morre após ser atingida por taco de sinuca
Vítima tentava conter a agressão contra o marido quando acabou atingida crédito: Tupi

Uma mulher morreu no sábado (3/10) após ser golpeada na cabeça com um taco de sinuca em Imperatriz, no Maranhão. O crime ocorreu no bairro Lagoa Verde, enquanto Hélia das Chagas Barbosa tentava intervir em uma briga para proteger seu companheiro.

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Hélia chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada a um hospital da cidade, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Segundo relatos de testemunhas repassados à Polícia Militar, a vítima tentava conter a agressão contra o marido quando acabou atingida. A razão do desentendimento inicial entre os dois homens ainda não foi esclarecida.

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Pouco depois do ataque, policiais militares localizaram e prenderam o suspeito em sua própria residência. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Imperatriz, e as autoridades locais investigam a dinâmica e as circunstâncias do crime.

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