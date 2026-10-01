Brigas de trânsito escalam para acusações de homicídio e levam autores direto para a prisão

Sair de um desentendimento no trânsito direto para a prisão não é um exagero. A recente morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano em Taubaté (SP), ocorrida na quarta-feira (30/9), acende um alerta grave: uma discussão por uma fechada pode, sim, terminar em uma acusação de homicídio qualificado por motivo fútil, conforme prevê o Código Penal.

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A violência viária, que levou à prisão em flagrante do autor dos disparos, tem consequências que vão além da esfera criminal. Embora o suspeito tenha obtido liberdade provisória após audiência de custódia, ele responderá ao processo e pode perder o direito de dirigir. Agressões verbais ou físicas podem custar a liberdade de forma sumária.

Por que uma briga vira homicídio qualificado?

A Justiça entende que a desproporção entre a causa da briga e a reação violenta configura a qualificadora do motivo fútil. Isso agrava a pena de um homicídio simples, que pode saltar de 6 para 12 anos de reclusão, podendo chegar a 30 anos.

O motivo fútil é aquele considerado insignificante, banal e desproporcional ao crime cometido. Uma buzina ou uma ultrapassagem, por exemplo, podem se encaixar nessa definição, transformando o que seria um crime grave em um ato com punição muito mais severa.

Além da prisão, posso perder a CNH na hora?

Sim. A consequência não é apenas criminal. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 175, já prevê infração gravíssima para quem utiliza o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Em casos de agressão, a interpretação da autoridade de trânsito pode ser ainda mais rígida.

No Rio de Janeiro, por exemplo, uma resolução do Detran-RJ, alinhada com o CTB, permite que agentes de segurança recolham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator que se envolve em agressão física, iniciando um processo de suspensão imediata do direito de dirigir.

Mas e se eu não tive a intenção de matar?

Esta é uma das principais dúvidas, mas a alegação de falta de intenção raramente ameniza a situação legal. A Justiça pode enquadrar a conduta como dolo eventual, um conceito crucial para entender a gravidade do ato.

O dolo eventual ocorre quando o agressor, mesmo sem querer diretamente a morte da vítima, assume o risco de provocá-la ao iniciar uma agressão física ou usar o carro como arma. A lei entende que o indivíduo sabia que sua atitude era perigosa e, ainda assim, a praticou. A avaliação sobre a existência do dolo eventual é feita caso a caso pelo Judiciário.

Como evitar que uma discussão termine mal?

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Especialistas em segurança e comportamento no trânsito são unânimes: a melhor reação é não ter reação. A premissa é se proteger de motoristas que já demonstram comportamento alterado.

Especialistas em direção defensiva orientam a evitar o contato visual, não gesticular e não buzinar de volta. Se sentir que está sendo seguido ou ameaçado, não pare em locais isolados. O ideal é dirigir-se a uma base da polícia ou a um local público movimentado.

A regra fundamental é clara: no trânsito, a prioridade nunca é provar quem está certo, mas sim garantir que todos cheguem em segurança ao destino.

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