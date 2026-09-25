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VIOLÊNCIA

Bombeiro militar e namorado são mortos a tiros em Duque de Caxias

Vítimas tentaram despistar criminosos pelas ruas antes de serem rendidas e levadas para mata

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
25/09/2026 12:10 - atualizado em 25/09/2026 12:12

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Bombeiro militar e namorado são mortos a tiros em Duque de Caxias
Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, era lotado no Departamento Geral de Pessoal dos Bombeiros crédito: Tupi

Um soldado do Corpo de Bombeiros e o companheiro foram mortos a tiros na madrugada de quinta-feira (24) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os corpos das duas vítimas foram encontrados em uma área de mata próxima às comunidades do Sossego e do Cacareco, no bairro Pantanal. As mortes estão sendo investigadas.

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Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, lotado no Departamento Geral de Pessoal dos Bombeiros, voltava da casa da mãe junto com o companheiro quando percebeu que estava sendo seguido. Segundo testemunhas, os dois circularam pelas ruas do entorno do bairro São Bento, onde moravam há cerca de cinco meses, tentando despistar os suspeitos. Em um determinado momento, o carro dos criminosos interceptou o veículo das vítimas, que foram rendidas.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação. Nos vídeos, é possível ver o carro das vítimas parado por alguns instantes e, aparentemente, uma delas sendo transferida para o veículo dos suspeitos. Em seguida, os dois foram levados até a área de mata onde os corpos foram localizados. A Polícia Militar informou que havia várias cápsulas deflagradas ao lado dos corpos.

O soldado estava armado. A pistola dele, com 15 munições, foi encontrada sob o banco do carro. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Nova Iguaçu.

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Pedro será velado e sepultado nesta sexta-feira (25) no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O corpo do companheiro deve ser levado ao Espírito Santo, estado natal do militar.

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