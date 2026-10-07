Jovem furta cordão de ouro de R$ 2,5 mil; veja o que aconteceu

Um adolescente foi detido na noite dessa terça-feira (6/10) depois de puxar e arrebentar o cordão de ouro de uma pessoa na Rua Antônio Basílio, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A peça arrancada foi avaliada em cerca de R$ 2,5 mil.

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O jovem tentou escapar a pé logo após o ataque, mas pessoas que passavam pelo local conseguiram alcançá-lo e o seguraram em frente ao prédio da vítima.

Uma equipe do Segurança Presente que atuava na Rua General Roca recebeu o chamado sobre o crime e seguiu direto para o endereço, onde encontrou o suspeito já imobilizado.

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Os policiais conduziram os dois envolvidos até a 19ª DP (Tijuca) para a formalização do boletim de ocorrência. Em seguida, o menor seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde permaneceu apreendido e aguardará audiência judicial.