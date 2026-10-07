Assine
overlay
Início Cultura
'FALTA DE PROPÓSITO'

Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira

Influenciadora alega 'falta de propósito' após 13 anos e anuncia seu próximo passo profissional: um curso para formar novos criadores

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/10/2026 10:07 - atualizado em 07/10/2026 10:07

compartilhe

×
Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira
Viih Tube em imagem que reflete sua transição de carreira, deixando as redes sociais para um novo projeto profissional crédito: Instagram / reprodução

A influenciadora Viih Tube anunciou que vai encerrar sua atividade profissional nas redes sociais. Com 13 anos de carreira na internet, ela acumula mais de 31,8 milhões de seguidores no Instagram e 15 milhões no TikTok.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um comunicado compartilhado na terça-feira (6/10), ela reconheceu a medida como radical, mas afirmou ser uma decisão pensada. Viih Tube, casada com o também ex-BBB Eliezer Netto, estabeleceu uma data para a mudança.

Screenshot de stories do Instagram de Viih Tube anunciando sua saída das redes sociais
Em sequência de stories no Instagram, Viih Tube detalha os motivos que a levaram a anunciar sua saída das redes sociais e seu novo projeto profissionalInstagram / reprodução

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Tudo está previsto para 30/11, o dia que eu não terei mais minhas redes sociais", informou a ex-participante do "Big Brother Brasil".

Leia Mais

Falta de propósito

Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora explicou o motivo principal da decisão. "O principal motivo é falta de propósito. Antigamente as coisas eram mais leves, mais do coração, não se fazia por dinheiro, se fazia por amor", disse.

Após a justificativa, Viih Tube divulgou seu próximo passo profissional: atuar como mentora em um curso para criadores de conteúdo. Segundo ela, as coisas na internet perderam o sentido há um tempo.

Leia Mais

"Ensinei tudo que sei em 100 aulas, muitos materiais de apoio e pretendo ser sua grande mentora, um novo começo pra você e um novo começo pra mim, muito mais feliz", finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

celebridades cultura internet redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay