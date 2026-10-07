Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira
Influenciadora alega 'falta de propósito' após 13 anos e anuncia seu próximo passo profissional: um curso para formar novos criadores
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A influenciadora Viih Tube anunciou que vai encerrar sua atividade profissional nas redes sociais. Com 13 anos de carreira na internet, ela acumula mais de 31,8 milhões de seguidores no Instagram e 15 milhões no TikTok.
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Em um comunicado compartilhado na terça-feira (6/10), ela reconheceu a medida como radical, mas afirmou ser uma decisão pensada. Viih Tube, casada com o também ex-BBB Eliezer Netto, estabeleceu uma data para a mudança.
"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Tudo está previsto para 30/11, o dia que eu não terei mais minhas redes sociais", informou a ex-participante do "Big Brother Brasil".
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Falta de propósito
Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora explicou o motivo principal da decisão. "O principal motivo é falta de propósito. Antigamente as coisas eram mais leves, mais do coração, não se fazia por dinheiro, se fazia por amor", disse.
Após a justificativa, Viih Tube divulgou seu próximo passo profissional: atuar como mentora em um curso para criadores de conteúdo. Segundo ela, as coisas na internet perderam o sentido há um tempo.
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"Ensinei tudo que sei em 100 aulas, muitos materiais de apoio e pretendo ser sua grande mentora, um novo começo pra você e um novo começo pra mim, muito mais feliz", finalizou.
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