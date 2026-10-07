Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Viih Tube anunciou que vai encerrar sua atividade profissional nas redes sociais. Com 13 anos de carreira na internet, ela acumula mais de 31,8 milhões de seguidores no Instagram e 15 milhões no TikTok.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um comunicado compartilhado na terça-feira (6/10), ela reconheceu a medida como radical, mas afirmou ser uma decisão pensada. Viih Tube, casada com o também ex-BBB Eliezer Netto, estabeleceu uma data para a mudança.

Em sequência de stories no Instagram, Viih Tube detalha os motivos que a levaram a anunciar sua saída das redes sociais e seu novo projeto profissionalInstagram / reprodução

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Tudo está previsto para 30/11, o dia que eu não terei mais minhas redes sociais", informou a ex-participante do "Big Brother Brasil".

Leia Mais

Falta de propósito

Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora explicou o motivo principal da decisão. "O principal motivo é falta de propósito. Antigamente as coisas eram mais leves, mais do coração, não se fazia por dinheiro, se fazia por amor", disse.

Após a justificativa, Viih Tube divulgou seu próximo passo profissional: atuar como mentora em um curso para criadores de conteúdo. Segundo ela, as coisas na internet perderam o sentido há um tempo.

"Ensinei tudo que sei em 100 aulas, muitos materiais de apoio e pretendo ser sua grande mentora, um novo começo pra você e um novo começo pra mim, muito mais feliz", finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia