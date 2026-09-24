Viih Tube fala sobre mudança radical no corpo: "Tenho lipo, mas perdi 20 kg na marra"

Viih Tube, de 26 anos, detalhou as mudanças em seu corpo após eliminar 32 quilos. Depois de receber elogios por fotos de biquíni durante sua lua de mel na Itália com Eliezer, 36, a ex-BBB explicou o processo de emagrecimento que combinou novos hábitos e procedimentos cirúrgicos.

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O casal é pai de Lua, nascida em abril de 2023, e Ravi, de novembro de 2024. Em um vídeo compartilhado na quarta-feira (23), Viih Tube avaliou a repercussão de suas fotos. "Acho que é a primeira viagem na minha vida que eu não volto tendo que começar outro projeto para emagrecer porque eu engordei na viagem", afirmou.

Emagrecimento e cirurgias

Viih Tube mostra a transformação de seu corpo com a perda de 32 quilos, resultado de novos hábitos e procedimentos cirúrgicos. Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora explicou que sua transformação começou antes das intervenções cirúrgicas. Ela destacou que perdeu a maior parte do peso com esforço próprio, por meio de reeducação alimentar e treinos.

"Podem falar que eu tenho lipo, porque tenho mesmo, mas perdi 20 kg na marra, só com boa alimentação, só com treino, para depois fazer a minha lipo", disse Viih Tube. Ela estava 32 kg acima do seu peso antes de iniciar as mudanças.

Após a perda inicial de peso, ela listou os procedimentos que realizou. "Lipo, abdomnoplastia, fiz silicone… toda plastificada, mas eu mudei os hábitos antes e perdi 20 quilos assim, por conta própria, por mérito meu", reforçou.

Viih Tube também comentou como se sente com o novo físico. "Depois de me ver nas fotos da lua de mel, eu só pensei: ‘quem é essa beldade, gente?’. Mas, falando sério, foi muito gostoso me olhar e me sentir assim: bonita, confiante e feliz com o meu corpo."

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Ela finalizou expressando o desejo de manter essa sensação em sua rotina. "E acho que a melhor parte é perceber que eu não quero sentir isso só em uma viagem, quero levar essa sensação pra minha vida também. Por isso, agora é continuar nessa!"