MG: homem mata companheira a facadas na Zona da Mata

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a companheira, de 40, a facadas em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (20/10).

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a mulher, identificada como Maria Rita da Rocha, foi encontrada dentro da casa dela, na Rua Raimundo Pereira Bahia, no Centro da cidade. Ela teria levado várias facadas do companheiro.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para o município de Fervedouro, na mesma região.

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A PMMG localizou o autor do crime e o prendeu. Como ele estava machucado, foi encaminhado para atendimento médico em Carangola, também na Zona da Mata.