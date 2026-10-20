Faxineira é atacada com facadas por patroa durante serviço e mulher acaba presa

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Uma faxineira foi esfaqueada pela patroa enquanto trabalhava em uma residência em Cambuquira, no estado de Minas Gerais. O ataque ocorreu na tarde de sábado (17). A Polícia Militar prendeu a autora da agressão, Larissa Fonseca da Silva, em flagrante.

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O proprietário do imóvel encontrou a trabalhadora ferida dentro da residência e telefonou para a corporação. A vítima sofreu ferimentos provocados por faca na região do tórax, no abdômen e em uma das pernas.

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Atendimento médico e ferimentos

A vítima foi levada para o Hospital Geral de Cambuquira para receber socorro imediato. A Polícia Militar e a equipe do hospital confirmaram que a paciente recebeu alta médica após passar pelos cuidados clínicos.

A investigada também apresentou lesões cortantes nas mãos. Conforme os militares, esses ferimentos foram provocados pela forma como a mulher segurou a lâmina no momento da agressão.

Divergências nos depoimentos

Os relatos colhidos no boletim de ocorrência trazem versões diferentes a respeito do estopim do crime. A vítima disse aos policiais que a discussão teve início em função de um desentendimento sobre a limpeza da casa.

A suspeita confessou os golpes aos militares e apresentou outra explicação: ela declarou que atacou a vítima por ciúmes e que pretendia "dar uma lição" na funcionária.

A Perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e realizou os trabalhos técnicos de levantamento, recolhendo materiais e provas que vão embasar o inquérito policial.

Prisão em flagrante e custódia

Larissa Fonseca da Silva foi encontrada por policiais militares na região central da cidade. Durante a aproximação dos agentes, a suspeita portava uma faca em uma das mãos e admitiu os golpes contra a vítima.

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Após a autuação em flagrante, Larissa seguiu detida para a Penitenciária de Três Corações. Em audiência de custódia promovida no domingo (18), a Justiça converteu o flagrante e manteve a prisão preventiva da mulher.