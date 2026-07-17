Mulher esfaqueia companheiro, chama a PM e o deixa para morrer na Grande BH
Segundo a PM, suspeita afirmou ter agido em legítima defesa; vítima foi socorrida em estado grave
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Uma mulher de 40 anos é suspeita de esfaquear o companheiro de 29 na tarde dessa quinta-feira (16/7), no Bairro Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi socorrida com vida e encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal de Contagem.
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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 17h40, em uma casa localizada na Rua Manoelita Chaves. Ainda conforme a corporação, a própria suspeita acionou a polícia e informou que havia esfaqueado o companheiro e acreditava que ele estivesse morto.
Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o portão trancado e precisaram arrombá-lo para acessar o imóvel. No interior da residência, a vítima estava caída em outro cômodo, cercada por uma porta de vidro e, inicialmente, aparentava estar sem sinais vitais. No entanto, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem pediu socorro.
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Como a porta estava trancada, os militares efetuaram três disparos contra o vidro para conseguir resgatar a vítima. O homem foi levado inicialmente para a Upa Ressaca e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Municipal de Contagem.
Segundo a PM, ele apresentava uma perfuração na região cervical direita e diversas escoriações pelo corpo, compatíveis com uma luta corporal. Após o atendimento à vítima, os policiais fizeram contato com a irmã da suspeita, que intermediou uma ligação telefônica. Durante a conversa, a mulher afirmou que agiu em legítima defesa e disse que se entregaria posteriormente.
Ela também relatou que o casal discutia desde a noite anterior e que não suportava mais as agressões físicas que, segundo ela, sofria do companheiro. Ainda conforme a PM, durante a ligação a suspeita aparentava estar em um local com música alta e apresentava sinais de embriaguez.
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Os militares realizaram buscas em bares do Bairro Tropical, mas a mulher não foi localizada. A perícia da Polícia Civil recolheu duas facas utilizadas no crime. A irmã da suspeita ficou responsável pelo imóvel, já que o portão foi danificado durante a entrada da equipe policial. O caso será investigado pela Polícia Civil.