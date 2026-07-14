Filha esfaqueia pai para defender mãe e irmã de agressões em Juiz de Fora

Uma jovem de 22 anos esfaqueou o próprio pai, de 42 anos, para defender a mãe, de 39, e a irmã, de 21, durante uma sequência de agressões nesse fim de semana, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no sábado (11/7), por volta das 20h50, na Rua Professor Luiz Viana, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

À polícia, a mulher contou que o marido havia saído de casa pela manhã e retornou à noite alterado. Inicialmente, ele foi impedido de entrar na residência com a ajuda das filhas, mas conseguiu acessar o imóvel.

Ainda conforme o relato, o homem passou a agredir a esposa e as duas jovens. Durante as agressões, uma das filhas pegou uma faca e atingiu o pai nas costas para interromper a violência. Mesmo ferido, o homem deixou a casa fazendo ameaças contra as três mulheres. As vítimas sofreram lesões em diversas partes do corpo.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar nas proximidades da residência. Por causa do ferimento nas costas, ele foi levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e passou por sutura. Em seguida, foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão.

A jovem entregou a faca utilizada na ação aos policiais. O objeto foi apreendido, e ela também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

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Segundo o depoimento das três mulheres, o homem vinha apresentando comportamento agressivo e elas suspeitam que ele fazia o uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes.