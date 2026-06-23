Final em MG termina com invasão de campo e tentativa de agressão a árbitros

A final da 10ª Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga terminou em confusão nesse sábado (20/6), em Rio Doce, na Zona da Mata mineira. Torcedores invadiram o gramado e tentaram agredir a equipe de arbitragem após a derrota do time da casa.

Segundo a Polícia Militar, a partida foi realizada no Estádio Municipal de Rio Doce. O Pontenovense FC venceu o Riodocense por 2 a 1 e conquistou o pentacampeonato da competição.

Após o apito final, parte da torcida local, insatisfeita com o resultado, invadiu o campo e passou a hostilizar os árbitros, tentando alcançá-los.

Diante do risco à integridade física da equipe de arbitragem, os policiais militares intervieram imediatamente. Para dispersar os envolvidos e restabelecer a ordem, foi utilizado spray de pimenta para conter os torcedores furiosos.

De acordo com a PM, durante a retirada dos árbitros, jogadores e integrantes da comissão técnica, um novo tumulto foi registrado nas proximidades do estádio. Alguns torcedores tentaram romper o cordão de isolamento e avançar contra as pessoas escoltadas, sendo necessária uma nova intervenção dos militares.

A Polícia Militar realizou a escolta da equipe de arbitragem, dos atletas e da comissão técnica até a saída do município, evitando novos confrontos. Segundo a corporação, a ocorrência foi controlada sem registro de feridos graves.

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O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.