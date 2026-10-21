Segundo turno presidencial em MG: confira seu local de votação para domingo (25/10)

Eleitores de Minas Gerais voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno da eleição presidencial. Após o primeiro turno realizado em 4 de outubro, quando o estado já elegeu governador, senadores e deputados, os mineiros agora escolhem entre os dois candidatos mais votados à Presidência da República.

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O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou sobre o remanejamento de algumas seções eleitorais. A mudança, que pode afetar eleitores no segundo turno presidencial deste domingo (25/10), busca garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e adequar o fluxo de pedestres em prédios que passam por reformas estruturais. Quem comparecer às urnas precisa conferir o endereço exato com antecedência para evitar transtornos no trajeto.

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Como saber o local de votação pelo e-Título

Para consultar o local de votação pelo e-Título, o cidadão deve abrir o aplicativo no celular, confirmar os dados cadastrais e clicar na opção onde votar. O sistema exibe o mapa e o endereço exato da seção eleitoral atualizada.

O procedimento digital para encontrar a seção correta exige quatro passos simples:

baixar ou atualizar o e-Título na loja virtual do telefone fazer o login com o número do documento de identificação selecionar a aba inferior voltada para o colégio eleitoral ativar o serviço de rotas para traçar o trajeto no mapa

Quem preferir a consulta pela internet pode utilizar o assistente virtual da Justiça Eleitoral no WhatsApp ou verificar a página oficial do tribunal na web. O atendimento automático solicita dados básicos como nome completo e data de nascimento para indicar a seção correspondente.

Por que a Justiça Eleitoral alterou os pontos de votação

A reorganização dos locais de votação ocorre para cumprir normas técnicas de acessibilidade e conforto. O tribunal realizou vistorias em edifícios públicos e identificou colégios com obras em andamento, escadas sem rampas e salas impróprias para receber as urnas eletrônicas com segurança.

Em situações de reformas emergenciais, as seções acabaram transferidas para prédios vizinhos, como faculdades e centros comunitários. A distribuição renovada evita filas longas e permite a circulação tranquila de eleitores idosos, gestantes e cadeirantes durante todo o período de funcionamento das urnas neste domingo, das 8h às 17h (horário de Brasília).

Quais documentos apresentar na hora da votação

Para votar no segundo turno, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto na mesa receptora. A Justiça Eleitoral aceita diferentes tipos de comprovação física ou digital:

carteira de identidade física ou digital emitida por órgão público

carteira nacional de habilitação (CNH), física ou digital

passaporte brasileiro com dados e fotografia nítidos

certificado de reservista para os cidadãos alistados

aplicativo e-Título para quem tem biometria cadastrada Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria