Assine
overlay
Início PlatôBr

A queda da abstenção no 2º turno pode mudar a eleição? O BTG tem sua aposta

Dois economistas do banco traçaram diferentes cenários, considerando percentuais de eleições anteriores e de pesquisas recentes. Para que Lula encoste em Flávio Bolsonaro, seria preciso acontecer uma queda inédita do número de eleitores que deixa de votar

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
21/10/2026 16:43

compartilhe

×
A queda da abstenção no 2º turno pode mudar a eleição? O BTG tem sua aposta
A queda da abstenção no 2º turno pode mudar a eleição? O BTG tem sua aposta crédito: Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A campanha de Lula aposta em levar às urnas, no próximo domingo, 25, parte dos 33,5 milhões de eleitores que não votaram no primeiro turno e, assim, tentar a virada sobre Flávio Bolsonaro. Essa cartada, porém, tem limite, como apontam os economistas Tiago Berriel e Mateus Della, do BTG Pactual. Eles estimam que, nas condições observadas até agora, uma redução da abstenção encurta a vantagem de Flávio, mas não é suficiente para reverter o resultado. Para isso, o comparecimento teria de crescer em uma escala nunca vista no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O histórico joga contra. Os economistas lembram que, do primeiro para o segundo turno, a abstenção costuma subir. Nas seis eleições presidenciais desde 2002, a mediana foi de alta de 1,97 ponto percentual. A única queda ocorreu em 2022, de 0,36 ponto. No primeiro turno deste ano, a taxa ficou em 21,08%. Para a dupla banco, uma redução de vários pontos percentuais no próximo domingo seria um evento sem precedente.

Os analistas do BTG partiram dos votos efetivamente registrados no primeiro turno e aplicaram as migrações declaradas nas pesquisas de intenção de voto. Nesse cenário, Flávio teria 52,1% dos votos dados a candidatos, contra 47,9% de Lula, uma diferença de 5,05 milhões de votos. Se ninguém deixasse de votar e os novos eleitores escolhessem Lula na proporção de 70% para 30%, seriam necessários 12,6 milhões de novos votantes. A abstenção cairia para 13,1%, um recuo de 7,95 pontos. As pesquisas, porém, indicam que Lula tem entre 53% e 65% dos votos de quem faltou no primeiro turno.

No cenário central do banco, com 5,5 milhões de eleitores entrando e 5 milhões saindo, a abstenção recua apenas 0,31 ponto. A diferença a favor de Flávio cai para 3,17 milhões de votos, e Lula sobe para 48,7% dos válidos. Na combinação mais favorável ao petista, a distância encolhe para 270 mil votos, um empate técnico. Em nenhuma das 27 simulações Lula assume a liderança. Mesmo no melhor caso, seriam necessários 9,7 milhões de novos votantes, com queda de 3 pontos na abstenção, quase dez vezes o maior recuo já registrado.

Há sinais a favor do PT. Nas seções em que Lula teve 70% ou mais dos votos válidos em 2022, a abstenção do primeiro turno caiu 1,57 ponto e chegou a 20%, o menor nível em quatro eleições. Já em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram 43,1% dos ausentes, a taxa subiu. Os economistas ressaltam que a estabilidade do índice nacional pode esconder entradas e saídas politicamente diferentes. Já a mudança do local de votação de 528 mil eleitores para o segundo turno mexe com milhares de votos, não com milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na avaliação de Berriel e Della, o canal mais eficiente para Lula está fora da abstenção: a migração dos eleitores de outros candidatos, em que cada voto tirado de Flávio vale por dois. As pesquisas da semana dão ao petista entre 35% e 43% desse grupo, longe dos 70% necessários para empatar apenas por esse caminho. Até domingo, eles recomendam acompanhar essa divisão, o destino dos eleitores que pretendem voltar às urnas e qualquer sinal de desmobilização desigual entre as bases dos dois candidatos, algo que nenhuma pesquisa mede hoje.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay