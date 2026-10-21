Gostosão da Paulista em BH? Homem lembra viral em ato de Lula
Participante de manifestação em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10) foi comparado ao homem que ganhou repercussão nas redes sociais em São Paulo
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Um homem com aparência semelhante à do chamado “Gostosão da Paulista” foi visto na manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (21/10). O episódio remete ao personagem que ganhou repercussão nas redes sociais após participar de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Viral em São Paulo
O apelido surgiu depois que imagens de um manifestante sem camisa e com o rosto coberto circularam na internet. Ele participou de uma mobilização realizada em 11 de outubro, na capital paulista, e chamou a atenção de usuários das redes sociais.
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A semelhança entre os dois homens é o ponto central da comparação. Até o momento, não há informação confirmada de que o participante do ato em Belo Horizonte seja a mesma pessoa que apareceu em São Paulo.