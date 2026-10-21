Gostosão da Paulista em BH? Homem lembra viral em ato de Lula

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Um homem com aparência semelhante à do chamado “Gostosão da Paulista” foi visto na manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (21/10). O episódio remete ao personagem que ganhou repercussão nas redes sociais após participar de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Viral em São Paulo

O apelido surgiu depois que imagens de um manifestante sem camisa e com o rosto coberto circularam na internet. Ele participou de uma mobilização realizada em 11 de outubro, na capital paulista, e chamou a atenção de usuários das redes sociais.

Leia Mais

A semelhança entre os dois homens é o ponto central da comparação. Até o momento, não há informação confirmada de que o participante do ato em Belo Horizonte seja a mesma pessoa que apareceu em São Paulo.