Em alusão a cântico do Galo, manifestantes pró-Lula gritam 'Eu acredito'

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma verdadeira multidão tomou conta do Centro de Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira (9/10) em um ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em meio às palavras de ordem a favor da reeleição do petista, os manifestantes entoaram o cântico "eu acredito!", que ficou marcado pela torcida do Atlético Mineiro desde 2013, durante a campanha da Copa Libertadores.

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Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver milhares de pessoas gritando "eu acredito!" e erguendo os punhos. Uma pessoa com um microfone em cima do carro de som puxa a multidão. A mensagem se refere a uma possível virada no segundo turno das eleições.

No primeiro turno, realizado em 4 deste mês, Flávio Bolsonaro terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% para Lula. Desde então, eleitores de esquerda têm se mobilizado nas redes sociais a fim de conseguir mais votos contra o filho "01" de Jair Bolsonaro, culminando no ato de ontem.

A manifestação começou às 17h na Praça Afonso Arinos e seguiu em caminhada pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete. Entre as pautas defendidas pelos participantes estão a preservação da democracia, o fortalecimento das universidades públicas e a manutenção de políticas sociais, como os auxílios estudantis e as cotas.

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O segundo turno da eleição para presidente está marcado para 25 de outubro.