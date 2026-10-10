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'CRIME DE VERDADE'

Djonga sobre Flávio: 'Me recuso a ver esse playboy subindo aquela rampa'

Rapper belo-horizontino esteve no ato dos estudantes em apoio a Lula em BH, realizado na noite dessa sexta-feira (9/10)

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
10/10/2026 15:31 - atualizado em 10/10/2026 15:32

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Djonga foi um dos rappers presentes na manifestação em apoio à reeleição do presidente Lula (PT) em BH
Djonga foi um dos rappers presentes na manifestação em apoio à reeleição do presidente Lula (PT) em BH crédito: Reprodução Instagram

O rapper belo-horizontino Djonga marcou presença no ato pró-Lula realizado nessa sexta-feira (9/10) no Centro de BH e não poupou críticas ao senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. A manifestação organizada por movimentos estudantis reuniu uma multidão em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Além de parlamentares que disputaram as eleições, participaram do protesto artistas, como Djonga e o também rapper FBC.

Em entrevista ao Brasil de Fato, Djonga destacou a importância da manutenção da democracia para que, inclusive, haja debate e discordância. "Observei muito nesses dias várias pessoas falando: 'O rap tem que ser contra o sistema', 'o rap tem que ser contra tudo e contra todos'… Acho isso interessante. Acredito que, independentemente de quem tiver no poder, a gente tem mesmo que ter esse direito de discordar e questionar. Mas, para ter o direito de questionar e discordar, a pessoa que tem que estar lá precisa ser a favor da democracia."

O rapper ainda destacou que, para ele, Flávio Bolsonaro, candidato do PL que disputa o segundo turno das eleições presidenciais com Lula, "representa o retrocesso".

 
 
 
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"Esse cara não representa a direita, a esquerda, nada. Na verdade, representa o retrocesso, a mentira, o crime de verdade, que é o crime no dinheiro e na violência. Ele representa tudo que eu não acredito. Enfim, me recuso a ver esse playboy subir aquela rampa (do Palácio do Planalto)", afirmou Djonga.

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