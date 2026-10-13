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Quem é o 'gostoso da Paulista' que viralizou em ato e ganhou mais de 200 mil seguidores

Após chamar atenção sem camisa em manifestação na Avenida Paulista, Israel Augusto abre perfil nas redes sociais e conquista milhares de internautas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/10/2026 13:10 - atualizado em 13/10/2026 13:13

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Quem é o 'gostoso da Paulista' que viralizou em ato e ganhou mais de 200 mil seguidores
Israel Augusto, o &#39;Gostoso da Paulista&#39;, empunha bandeiras em apoio à campanha de Lula durante a manifestação na Avenida Paulista crédito: Redes sociais

Imagens de um jovem sem camisa durante a manifestação de apoio à candidatura de Lula (PT) na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (11/10) roubaram a cena e estão dominando as redes sociais. O rapaz chamou a atenção ao subir em um ponto de ônibus e na plataforma de entrada da estação de metrô, exibindo braços torneados e o abdômen definido.

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Chamado de Marcha pela Democracia, o ato reuniu milhares de apoiadores do presidente Lula ao longo de quase toda a extensão de 2,8 km da via. O ato contou com a convocação de estudantes, movimentos sociais e partidos de esquerda.

Com calça de moletom, físico atlético e inicialmente mascarado, o homem recebeu na internet o apelido de "gostoso da Paulista". Em alguns vídeos gravados durante a concentração, ele também apareceu sem máscara.

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A identidade do manifestante gerou curiosidade imediata entre os internautas. No primeiro momento, a conta no Instagram atribuída a ele permanecia fechada, o que levou usuários a presumirem que ele não pretendia ter o nome revelado.

Mas a curiosidade para saber a cidade de origem, profissão ou estado civil do rapaz aumentaram os burburinhos nas redes sociais.

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A aparição do manifestante motivou diversas publicações no X. "Ele tinha uma calça de moletom, uma bandeira vermelha e muita massa magra", escreveu um perfil.

Outro internauta pediu para que o rapaz criasse o "programa meu homem, minha vida". "A democracia é maravilhosa", disse mais um comentário.. Houve ainda previsões de usuários sobre a escalação de Israel para o elenco do programa de reality show "A Fazenda", na Record.

A atriz Luana Piovani comentou a gravação do jovem: "para, gente. Isso não é hora de me desestabilizar desse tanto! Minha nossa senhora da juventude ventilante". Veja mais publicações:

Identificação de Israel Augusto

Na segunda-feira (12/10), Israel Augusto abriu o perfil na rede social e gerou nova repercussão. Ele já conquistou mais de 200 mil seguidores desde então. Com poucas postagens publicadas, o conteúdo mostra que ele pratica atividade física.

Na postagem mais recente, Israel publicou registros da mobilização e escreveu uma citação: "ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética". Durante o protesto, ele carregou bandeiras da campanha de Lula, da Palestina e do PC do B.

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Israel também falou sobre o estado civil. “Sim, eu sou casado: com a democracia”, escreveu nos stories.

 

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