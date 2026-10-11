Aos 91 anos, Luiza Erundina participa de ato pró-Lula na Paulista

Aos 91 anos, Luiza Erundina participou, neste domingo (11/10), de um ato de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Avenida Paulista, em São Paulo. Ex-prefeita da capital paulista e deputada federal eleita, a política do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) esteve ao lado do presidente, da cantora Daniela Mercury e de outras autoridades e apoiadores da campanha.

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Erundina discursou em defesa da democracia e convocou os presentes a permanecerem mobilizados, afirmou, ao mencionar a proximidade da data citada no discurso. Em seguida, declarou que o grupo estaria unido no dia 25 para defender a democracia no país.

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"É Lula lá! Não me deixem partir sem garantir que a democracia está assegurada. Eu quero jovens me ajudando a lutar pela democracia. Viva a democracia! Viva a democracia!", disse Erundina, ao encerrar a fala.