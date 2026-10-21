Ato em apoio a Lula reúne apoiadores em BH; veja foto

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Eleitora ergue cartaz da constituição em ato desta quarta (21) Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A visita do candidato é a última da capital mineira antes das eleições Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Milhares de pessoas lotam o ato em apoio ao presidente Lula em BH Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Apoiadora faz o "L", símbolo da campanha do presidente Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Lula faz ato em BH, a quatro dias da eleição Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Homem parecido com o "gostosão da paulista" participa de ato na capital Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press