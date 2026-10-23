Lula e Flávio mostram descontração ao chegar para o debate

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, chegaram acompanhados das esposas para o debate da TV Globo nesta sexta-feira (23/10). Os dois demonstraram descontração na chegada aos estúdios da emissora, onde participam do último confronto televisivo antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25/10).

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Flávio Bolsonaro (PL) chegou aos Estúdios Globo às 19h56 para o debate entre os candidatos à Presidência da República Globo/ Manoella Mello

O encontro é uma das últimas oportunidades para que os candidatos apresentem suas propostas, defendam os respectivos projetos de governo e tentem conquistar os eleitores indecisos antes da votação.

O debate ocorre na reta final de uma disputa entre os dois projetos políticos. Lula busca a reeleição para um quarto mandato presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro tenta chegar ao Palácio do Planalto pela primeira vez.

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A expectativa é de que o confronto seja decisivo para a exposição das estratégias dos candidatos e para a tentativa de consolidar apoios às vésperas da eleição.