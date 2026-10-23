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Michelle posta foto com Bolsonaro usando tornozeleira ao fundo

Na publicação, Michelle agradece ao médico Cláudio Birolini, responsável pelas cirurgias de Bolsonaro, pelo presente dado a Meg, um dos cachorros da família

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
23/10/2026 20:45 - atualizado em 23/10/2026 20:46

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Michelle publica foto em que Jair Bolsonaro aparece no sofá com tornozeleira
Michelle publica foto em que Jair Bolsonaro aparece no sofá com tornozeleira crédito: Reprodução/Instagram

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou uma foto nos stories do Instagram em que as pernas do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem ao fundo, com a tornozeleira eletrônica. Na publicação, Michelle agradece ao médico Cláudio Birolini, responsável pelas cirurgias de Bolsonaro, pelo presente dado a Meg, um dos cachorros da família. "Meg amou o presente", escreveu a senadora eleita pela Distrito Federal.

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O ex-presidente está proibido de utilizar celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, direta ou indiretamente, inclusive por meio de terceiros. Michelle, porém, tem autorização para usar o celular. A decisão também proíbe a divulgação de imagens e pronunciamentos de Bolsonaro nas redes sociais, inclusive por terceiros.

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Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes como organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

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