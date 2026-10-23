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ELEIÇÃO 2026

Cleitinho acompanha Flávio Bolsonaro em debate presidencial na Globo

Governador eleito de Minas está entre os convidados de Flávio Bolsonaro para acompanhar debate com Lula nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
23/10/2026 20:23

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Governador eleito de Minas está entre os convidados de Flávio Bolsonaro (PL) para o debate no Jornal Nacional
Governador eleito de Minas está entre os convidados de Flávio Bolsonaro (PL) para o debate no Jornal Nacional crédito: Pedro França/Agência Senado

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), acompanha Flávio Bolsonaro (PL) no último debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026, realizado nesta sexta-feira (23/10), nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. O mineiro está entre os convidados do candidato do PL, que enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir das 21h30, após o Jornal Nacional.

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O debate será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay. Durante a transmissão, a equipe do Fato ou Fake também fará a checagem de informações.

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O encontro é o último confronto entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A dinâmica prevê quatro blocos, além das considerações finais, com perguntas sobre assuntos regionais e nacionais, temas escolhidos pelos candidatos e uma etapa de discussão livre.

Nos três primeiros blocos, os candidatos poderão circular pelo estúdio enquanto estiverem com a palavra. O adversário deverá permanecer no púlpito. A regra busca evitar aproximações excessivas entre os participantes. No quarto bloco, ambos poderão se movimentar, mas apenas dentro de seus respectivos lados do cenário.

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Após o debate, os candidatos concederão entrevistas coletivas de dez minutos na sala de imprensa. Lula falará primeiro, conforme definido por sorteio. A programação será encerrada com análises no Jornal da Globo, apresentado por Renata Lo Prete.

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