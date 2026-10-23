Lula diz que Flávio "não gosta do Nordeste", que rebate: "Carioca mais nordestino"

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu reajustar o Bolsa Família e construir uma ferrovia ligando capitais do Nordeste durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10). Em confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador defendeu investimentos na região e criticou a violência. “Lula, o Nordeste não é problema. O Nordeste é a solução. Eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram na face da Terra”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na área de segurança pública, Flávio acusou governos estaduais aliados de Lula de permitir a expansão do Comando Vermelho e questionou o presidente sobre o avanço do crime organizado na região. O candidato também defendeu a cooperação com governadores de diferentes grupos políticos. Como exemplo, citou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e afirmou que pretende trabalhar com ela para combater a criminalidade e ampliar os investimentos no estado.

Flávio também atribuiu ao governo Jair Bolsonaro a conclusão de obras da transposição do Rio São Francisco. Segundo ele, Lula havia prometido entregar o empreendimento em 2009 e 2014, mas não cumpriu os prazos. “Sabe quem levou, quem concluiu as obras e fez finalmente chegar água até o Nordeste? Jair Messias Bolsonaro”, declarou. O senador ainda contestou um vídeo do ex-presidente durante a pandemia de covid-19, alegando que as imagens foram divulgadas fora de contexto.

Na área social, prometeu reajustar o Bolsa Família e permitir que beneficiários que consigam emprego com carteira assinada ou abram empresas continuem recebendo o auxílio temporariamente, até alcançarem estabilidade financeira. “Você não vai perder o seu Bolsa Família, vai ficar recebendo por mais um período até você estabilizar”, afirmou. A proposta, segundo ele, busca incentivar a entrada no mercado de trabalho sem que as famílias percam imediatamente a assistência.

Para estimular a economia nordestina, o candidato anunciou a construção de uma ferrovia ligando Salvador a São Luís, com passagem pelas capitais da região. Flávio argumentou que o projeto poderia ampliar o turismo e gerar oportunidades de renda para trabalhadores do setor. Apesar de apresentar a iniciativa como parte de seu plano de desenvolvimento regional, não detalhou os custos, o financiamento nem o prazo para a execução da obra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes