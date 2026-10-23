Lula reutiliza resposta dada a Collor e cutuca Flávio: "Beijinho, beijinho"

Durante o debate promovido pela TV Globo na noite desta sexta-feira (23/10) entre os adversários à Presidência da República nas eleições de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista reutilizou a conhecida frase "beijinho, beijinho, tchau, tchau" para responder o adversário.

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A frase remete à primeira participação de Lula em um debate de segundo turno em eleições. Em 1989, durante um encontro do mesmo gênero diante do então adversário, Fernando Collor de Mello, Lula fez uma comparação.

Ele traçou um paralelo entre o estilo do posteriormente eleito à chefia do Executivo a políticos que prometem atenção e carinho durante a campanha ("beijinho, beijinho"), mas que, depois de eleitos, deixam a população à deriva ("tchau, tchau"). A frase é uma famosa canção composta por Xuxa, lançada em 1987.

A fala é uma referência à apresentadora Xuxa, que mantinha à época um popular programa matinal voltado para crianças, na TV Globo.

Antes de proferir a fala, o petista ouvir de Collor que era um "mentiroso", e que o próprio nariz crescia "como o de Pinóquio". O personagem, um boneco de madeira, é conhecido pelo crescimento do próprio nariz em todas as situações em que conta mentiras.

Em 2026, o petista voltou a citar a frase e a usá-la como provocação. Ela foi resgatada durante críticas a propostas de cortes de gastos e o distanciamento dos políticos, como Flávio, dos eleitores mais pobres, após o fim das eleições em cenários de eventual vitória.

Esta não foi a primeira vez que o atual presidente da República usou o trecho como cutucada. Durante as eleições de 2010, em ato em Ananindeua, no Pará, Lula endereçou a frase a José Serra, então adversário no pleito.

Veja o momento em que Lula reutiliza a frase:

pq esse negócio de político ficar beijinho beijinho antes das eleições e tchau tchau depois #FlavioDefensorDeAssassino #DebateNaGlobo #LulaNaGlobo https://t.co/ZxSHCivEKM — sol (@soldzita) October 24, 2026

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