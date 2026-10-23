Lula sobre Flávio: 'Ele não sabe o que é passar fome'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) não sabe o que é passar fome e não se importa com a situação da população mais pobre. A declaração foi feita nesta sexta-feira (23/10), durante o último debate do segundo turno das eleições presidenciais, promovido pela TV Globo, no Rio de Janeiro.

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“Ele não se importa. Porque onde ele mora as pessoas não passam fome, no condomínio dele as pessoas não passam fome, a família dele não passa fome e ele não sabe o que é fome. Essa é a verdade”, disse Lula.

Ao criticar o adversário, o petista associou o discurso de Flávio sobre impostos à resistência de setores da elite a políticas de inclusão social. Lula afirmou que o senador se incomoda com o acesso de pessoas de baixa renda às universidades e aos institutos federais, além da possibilidade de filhos de trabalhadores se tornarem engenheiros e médicos.

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O presidente também mencionou o combate à fome durante seus governos. Segundo ele, o Brasil havia superado o problema em 2012, mas, quando voltou à Presidência, em 2023, ainda havia 33 mil pessoas passando fome. Lula questionou se o adversário se preocupa com essa realidade.