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ELEIÇÃO 2026

Lula sobre Flávio: 'Não conhece o Brasil'

Presidente associou o senador à atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia e faz referência à crise de oxigênio em Manaus

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
23/10/2026 22:37 - atualizado em 23/10/2026 22:39

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"Ele só ouviu falar de Manaus e da região Norte quando o pai dele apareceu na televisão rindo e imitando uma pessoa morrendo asfixiada porque não tinha oxigênio", declarou Lula crédito: TV Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) "não conhece o Brasil" durante o último debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado pela TV Globo nesta sexta-feira (23/10). Ao criticar o adversário, Lula mencionou a crise de oxigênio em Manaus durante a pandemia de Covid-19 e acusou o senador de desconhecer a realidade do Amazonas e os investimentos feitos na região.

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"Ele só ouviu falar de Manaus e da região Norte quando o pai dele apareceu na televisão rindo e imitando uma pessoa morrendo asfixiada porque não tinha oxigênio", declarou Lula. Em seguida, afirmou que essa talvez fosse a única imagem que Flávio tivesse do estado.

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O presidente se referia à crise sanitária de janeiro de 2021, quando hospitais de Manaus enfrentaram a falta de oxigênio medicinal em meio ao avanço da Covid-19. Na ocasião, a situação provocou mortes de pacientes por asfixia e mobilizou esforços para o envio de insumos à capital amazonense.

Lula também usou o confronto para defender a atuação de seus governos na região. Segundo ele, o Amazonas recebeu investimentos em saneamento básico, saúde, portos, aeroportos e estradas. O petista sugeriu que Flávio consultasse informações sobre as ações federais no estado e afirmou que o senador deveria conhecer melhor o país antes de falar sobre seus problemas.

"Eu, quando fiz a primeira campanha da minha vida, em 1989, descobri que eu não conhecia o Brasil", disse Lula. O presidente relatou ter percorrido 91 mil quilômetros de ônibus, barco e trem para conhecer diferentes regiões brasileiras.

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O encontro, mediado pelo jornalista César Tralli nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, começou às 21h30 e foi transmitido pela TV Globo e por suas plataformas digitais. O confronto marca a última oportunidade de Lula e Flávio apresentarem suas propostas e buscarem votos antes da decisão do segundo turno.

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