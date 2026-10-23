Flávio para Lula: "Por que você endividou o povo brasileiro?"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (23/10), sobre o endividamento dos brasileiros e o aumento do custo de vida. Durante o debate entre os candidatos à Presidência da República, transmitido pela TV Globo, Flávio perguntou ao petista: “Por que você endividou o povo brasileiro desse jeito?”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pergunta foi feita depois de Lula defender a política de valorização do salário mínimo adotada em seus governos. O presidente afirmou que, sem os reajustes acima da inflação promovidos pelas administrações petistas, o piso nacional seria de R$ 900. Ele também criticou a política salarial de governos anteriores e disse que pretende continuar elevando o salário mínimo acima da inflação.

Na sequência, Lula perguntou a Flávio se ele era favorável à tarifa zero no transporte público aos fins de semana. O presidente argumentou que a gratuidade permitiria aos trabalhadores visitar parentes e amigos e aproveitar os dias de folga, mesmo quando não tivessem dinheiro para pagar as passagens.

Flávio respondeu que é favorável à proposta, mas criticou a política econômica do governo federal. “Agora, não adianta nada, Lula, o salário mínimo ser de R$ 1.621 se você dá com uma mão e tira com os nove dedos”, afirmou.

O senador acusou o governo de impor a maior carga tributária da história do país e questionou a falta de definição, naquele momento, da alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), previsto na reforma tributária. Segundo ele, a taxa poderia chegar a 28%, o que classificou como o maior imposto do tipo no mundo.

Flávio cita inflação e juros

Ao criticar o custo de vida, Flávio afirmou que os brasileiros perderam poder de compra durante o atual governo. Ele comparou o valor do Bolsa Família, que passou a ter piso de R$ 600 durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), com os preços atuais dos alimentos e de outros produtos.

“O brasileiro vai pagar o maior imposto do mundo na era Lula. E o senhor sabe por que, gente? Porque eu chego no mercado e tenho dificuldade de encher o carrinho”, declarou.

O senador também relacionou os gastos públicos à necessidade de aumentar a arrecadação e atribuiu ao governo federal a responsabilidade pela inflação e pelos juros elevados. Ele argumentou que a taxa básica de juros influencia o custo das dívidas dos brasileiros.

Para ilustrar a perda de poder de compra, Flávio mencionou mudanças nas embalagens de produtos, com redução da quantidade sem diminuição proporcional do preço. Citou caixas de ovos, sabão em pó, barras de chocolate e rolos de papel higiênico.

“Quando você consegue comprar, você está levando menos para sua casa. Esse é o legado do atual governo”, afirmou.

Ao encerrar a argumentação, Flávio disse que pretende reajustar o salário mínimo acima da inflação, mas prometeu reorganizar as contas públicas para recuperar o poder de compra da população.

“Eu não vou fazer economia em cima dos mais pobres, mas eu vou organizar essa economia para devolver o seu poder de compra. Você vai voltar a ter dinheiro no bolso”, declarou.

Como funciona o debate

O debate da TV Globo entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), mediado por César Tralli, é dividido em quatro blocos de perguntas entre os candidatos, além das considerações finais. A ordem das perguntas é sorteada ao vivo pelo mediador.

1º bloco: seis rodadas com temas ligados às regiões do país e a um assunto prioritário nacional

2º e 3º blocos: os candidatos escolhem os temas exibidos no telão.

4º bloco: tema livre, com oito minutos de fala para cada candidato e sem limite de intervenções.

Nos três primeiros blocos, cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica. Quem está com a palavra pode circular pelo estúdio, enquanto o adversário permanece no púlpito. No bloco livre, cada um pode se movimentar pelo seu lado do cenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao fim do encontro, os candidatos podem dar entrevista coletiva de dez minutos cada, na ordem definida por sorteio: primeiro Lula, depois Flávio.