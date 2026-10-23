Flávio para Lula: 'Parou no tempo. As ideias dele não funcionam'

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "parou no tempo" e defendeu que as propostas do petista não são mais suficientes para enfrentar os problemas do país. A declaração foi feita durante um direito de resposta no debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10), quando o candidato também prometeu ampliar as penas para crimes de maus-tratos a animais.

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"Infelizmente, as ideias que o atual presidente da república tinha, que eram boas lá atrás, que serviam para resolver os problemas do passado, hoje não funcionam mais", declarou Flávio. Segundo ele, as soluções que deram resultado no início dos anos 2000 não correspondem às necessidades atuais do Brasil.

Durante o tempo de resposta, o senador também direcionou parte de sua fala à defesa dos animais. Ele afirmou que pretende ampliar a legislação que aumenta as penas para maus-tratos, incluindo não apenas cães e gatos, mas também animais silvestres e outros casos de violência contra animais.

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Flávio ainda relacionou a proteção animal ao combate à violência. Citando um estudo, sem detalhar a referência, afirmou que regiões com maior ocorrência de maus-tratos a animais também apresentam potencial de violência entre pessoas.