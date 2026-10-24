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ELEIÇÃO 2026

Lula: 'Tivemos coragem de acabar com as bets, meu adversário não gostou'

Presidente afirma que apostas comprometem a renda das famílias e promete medidas para aliviar dívidas e estimular o empreendedorismo

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
24/10/2026 00:11 - atualizado em 24/10/2026 00:16

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O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante debate da 'TV Globo'
O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante debate da 'TV Globo' crédito: Reprodução / 'X' / @soldzita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante o debate presidencial da TV Globo nesta sexta-feira (23/10), que teve coragem de acabar com as bets e disse saber que seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), não gostou da medida. O petista criticou os impactos das apostas na renda e na saúde mental dos brasileiros e defendeu ações para ajudar pessoas endividadas a recuperar o poder de compra.

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"Eu tive a coragem de acabar com as bets, que eu sei que meu adversário não gostou", declarou Lula. Segundo ele, as apostas consomem recursos que deveriam ser destinados às necessidades básicas das famílias, como a alimentação das crianças.

O presidente também associou o endividamento provocado pelas apostas a situações graves de sofrimento psicológico. "Ela está virando um inferno na vida das pessoas", afirmou, ao mencionar casos de violência contra si próprio e tentativas de suicídio.

Na sequência, Lula defendeu medidas para renegociar dívidas e permitir que os brasileiros voltem a trabalhar e tenham condições de sustentar suas famílias. Ele também destacou a criação de microempreendedores individuais (MEIs) e a legislação voltada a pequenas e médias empresas como iniciativas para estimular a atividade econômica.

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O debate, mediado pelo jornalista César Tralli, é o último confronto televisivo entre os candidatos antes do segundo turno, marcado para domingo (25/10).

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