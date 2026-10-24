Nikolas sobre campanha de Lula: “Climinha gostoso de desespero”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ironizou a mobilização de artistas brasileiros e internacionais em apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X neste sábado (24/10), o parlamentar comentou a participação de celebridades em um vídeo divulgado na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

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“Artistas internacionais fazendo o L, a Greta ressuscitou pra pedir voto pro Lula também.... Que climinha gostoso de desespero”, escreveu Nikolas.

Artistas internacionais fazendo o L, a Greta ressuscitou pra pedir voto pro Lula também…. Que climinha gostoso de desespero. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 24, 2026

A publicação faz referência a um vídeo que reúne nomes da música e do cinema em manifestações de apoio a Lula. No registro, os participantes fazem o gesto do L com as mãos e defendem a candidatura do petista, que disputa o segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25/10).

No primeiro turno, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou em segundo, com 45,16%.

Artistas se mobilizam em apoio a Lula

A iniciativa foi idealizada pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de “O Agente Secreto”. Segundo informações da Folha de S.Paulo, o projeto surgiu após o cineasta receber mensagens de pessoas no exterior interessadas na situação política brasileira.

Amor pelo Brasil????????, o mundo está de olho nas eleições de domingo. Um vídeo com grandes nomes da Cultura no país e no exterior. Divulguem ?????????????????????????? #HojeTemShowDoLula #MundoComLula https://t.co/L7QtnXhfEG — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) October 23, 2026

Entre os artistas internacionais que aparecem no vídeo estão Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Juliette Binoche, Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro e Julie Delpy. A gravação também conta com personalidades brasileiras, como Bruna Marquezine, Caetano Veloso, Sônia Braga, Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Maeve Jinkings.

Durante o manifesto, Mark Ruffalo faz um apelo contra o fascismo e em defesa da democracia. Guillermo del Toro incentiva os brasileiros a votarem pela liberdade e pelo progresso, enquanto Bruna Marquezine declara apoio a Lula em nome da cultura, da educação, dos direitos das mulheres e da democracia.

Greta Thunberg também pede votos contra Flávio Bolsonaro

Nikolas também mencionou a ativista sueca Greta Thunberg, que publicou um vídeo nas redes sociais na sexta-feira (23/10) em que critica uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. Para ela, o resultado da eleição brasileira pode ter consequências para o clima e o meio ambiente em escala global.

“A Amazônia, os pulmões da Terra, tem sido abertamente ameaçada pela direita e pode atingir um ponto de inflexão em breve”, afirmou Greta. A ativista também declarou que uma vitória de Bolsonaro representaria “um desastre para todo o planeta”.

No vídeo, Greta critica o que descreve como exploração da América Latina por potências estrangeiras e menciona Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ela também levanta acusações de interferência eleitoral por meio de anúncios na Meta. A empresa nega favorecer qualquer posicionamento político e afirma que eventuais falhas técnicas não representam direcionamento.

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Ao final da gravação, a ativista faz um apelo aos jovens brasileiros para que participem do processo eleitoral e defendam o futuro do país e do meio ambiente.