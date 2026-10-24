Assine
overlay
Início Política
PROVOCAÇÃO

Nikolas sobre campanha de Lula: "Climinha gostoso de desespero"

Deputado federal ironizou vídeo com artistas internacionais em apoio ao petista e citou manifestação da ativista Greta Thunberg contra Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/10/2026 09:35 - atualizado em 24/10/2026 09:36

compartilhe

×
Nikolas sobre campanha de Lula: “Climinha gostoso de desespero”
Apoio de Mark Ruffalo e Greta Thunberg a Lula em vídeo é ironizado por Nikolas Ferreira, que está à esquerda crédito: Marcos Vieira / EM / Redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ironizou a mobilização de artistas brasileiros e internacionais em apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X neste sábado (24/10), o parlamentar comentou a participação de celebridades em um vídeo divulgado na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Artistas internacionais fazendo o L, a Greta ressuscitou pra pedir voto pro Lula também.... Que climinha gostoso de desespero”, escreveu Nikolas.

A publicação faz referência a um vídeo que reúne nomes da música e do cinema em manifestações de apoio a Lula. No registro, os participantes fazem o gesto do L com as mãos e defendem a candidatura do petista, que disputa o segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25/10).

Leia Mais

No primeiro turno, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou em segundo, com 45,16%.

Artistas se mobilizam em apoio a Lula

A iniciativa foi idealizada pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de “O Agente Secreto”. Segundo informações da Folha de S.Paulo, o projeto surgiu após o cineasta receber mensagens de pessoas no exterior interessadas na situação política brasileira.

Entre os artistas internacionais que aparecem no vídeo estão Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Juliette Binoche, Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro e Julie Delpy. A gravação também conta com personalidades brasileiras, como Bruna Marquezine, Caetano Veloso, Sônia Braga, Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Maeve Jinkings.

Durante o manifesto, Mark Ruffalo faz um apelo contra o fascismo e em defesa da democracia. Guillermo del Toro incentiva os brasileiros a votarem pela liberdade e pelo progresso, enquanto Bruna Marquezine declara apoio a Lula em nome da cultura, da educação, dos direitos das mulheres e da democracia.

Greta Thunberg também pede votos contra Flávio Bolsonaro

Nikolas também mencionou a ativista sueca Greta Thunberg, que publicou um vídeo nas redes sociais na sexta-feira (23/10) em que critica uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. Para ela, o resultado da eleição brasileira pode ter consequências para o clima e o meio ambiente em escala global.

“A Amazônia, os pulmões da Terra, tem sido abertamente ameaçada pela direita e pode atingir um ponto de inflexão em breve”, afirmou Greta. A ativista também declarou que uma vitória de Bolsonaro representaria “um desastre para todo o planeta”.

No vídeo, Greta critica o que descreve como exploração da América Latina por potências estrangeiras e menciona Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ela também levanta acusações de interferência eleitoral por meio de anúncios na Meta. A empresa nega favorecer qualquer posicionamento político e afirma que eventuais falhas técnicas não representam direcionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final da gravação, a ativista faz um apelo aos jovens brasileiros para que participem do processo eleitoral e defendam o futuro do país e do meio ambiente.

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula nikolas politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay