Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Angélica revela voto em Lula e faz apelo por harmonia: "Penso no país"

Apresentadora superou o receio das redes sociais inspirada pelo engajamento dos jovens; foco é garantir empatia e direitos para as novas gerações

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
21/10/2026 17:09

compartilhe

×
Angélica revela voto em Lula no segundo turno e faz apelo por harmonia: ‘Penso no país’
Angélica disse que hesitou em tornar público seu foto devido à hostilidade do ambiente digital crédito: Tupi

A apresentadora Angélica anunciou publicamente o seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno para a Presidência da República. A manifestação ocorreu por meio de uma gravação divulgada em seus perfis na internet nesta quarta-feira (21/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A apresentadora explicou que não tem ligação partidária e destacou que não se classifica como de direita ou de esquerda. Segundo declarou, a decisão busca colaborar para a construção de um cenário em que a população consiga conviver em harmonia.



Leia Mais






A mobilização política observada pelo país serviu como estímulo para que Angélica superasse o receio de se posicionar. Ela admitiu que hesitou bastante antes de tornar pública sua opinião por causa da agressividade presente na internet.




A apresentadora relatou que a grande quantidade de julgamentos e ofensas virtuais fez com que ela cogitasse o silêncio. Contudo, o engajamento de jovens em debates e protestos trouxe a motivação necessária para compartilhar sua visão.


Na condição de mãe, a comunicadora afirmou enxergar esperança ao observar essa faixa etária cobrando mudanças de forma ativa.


Direitos sociais e empatia no governo


A defesa da alternância de comando no governo e o zelo pelos direitos sociais nortearam a escolha da comunicadora. Ela destacou a expectativa por uma liderança que governe com empatia, evitando qualquer tipo de preconceito ou deboche diante das dificuldades das pessoas.



A artista também direcionou a atenção para as pautas ligadas a mulheres, crianças e pessoas LGBTQIAPN+. Além desses pontos, a preocupação voltada para as próximas gerações pesou na decisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Ao definir a postura adotada, Angélica resumiu que sua prioridade é o futuro: "Penso no país em que os meus filhos vão viver, do jeito como as pessoas vão tratar umas às outras". Conforme destacou, mesmo ciente das divergências, ela sentiu a necessidade de detalhar as razões da sua preferência nas urnas.


Tópicos relacionados:

apresentadora eleicao lula televisao voto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay