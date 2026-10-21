Angélica revela voto em Lula e faz apelo por harmonia: "Penso no país"

A apresentadora Angélica anunciou publicamente o seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno para a Presidência da República. A manifestação ocorreu por meio de uma gravação divulgada em seus perfis na internet nesta quarta-feira (21/10).

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A apresentadora explicou que não tem ligação partidária e destacou que não se classifica como de direita ou de esquerda. Segundo declarou, a decisão busca colaborar para a construção de um cenário em que a população consiga conviver em harmonia.

A mobilização política observada pelo país serviu como estímulo para que Angélica superasse o receio de se posicionar. Ela admitiu que hesitou bastante antes de tornar pública sua opinião por causa da agressividade presente na internet.

A apresentadora relatou que a grande quantidade de julgamentos e ofensas virtuais fez com que ela cogitasse o silêncio. Contudo, o engajamento de jovens em debates e protestos trouxe a motivação necessária para compartilhar sua visão.

Na condição de mãe, a comunicadora afirmou enxergar esperança ao observar essa faixa etária cobrando mudanças de forma ativa.

Direitos sociais e empatia no governo

A defesa da alternância de comando no governo e o zelo pelos direitos sociais nortearam a escolha da comunicadora. Ela destacou a expectativa por uma liderança que governe com empatia, evitando qualquer tipo de preconceito ou deboche diante das dificuldades das pessoas.

A artista também direcionou a atenção para as pautas ligadas a mulheres, crianças e pessoas LGBTQIAPN+. Além desses pontos, a preocupação voltada para as próximas gerações pesou na decisão.

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Ao definir a postura adotada, Angélica resumiu que sua prioridade é o futuro: "Penso no país em que os meus filhos vão viver, do jeito como as pessoas vão tratar umas às outras". Conforme destacou, mesmo ciente das divergências, ela sentiu a necessidade de detalhar as razões da sua preferência nas urnas.