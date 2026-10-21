Causa da morte da atriz Eva Marie Saint é revelada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Eva Marie Saint, considerada a vencedora do Oscar com mais tempo de vida na história de Hollywood, morreu aos 102 anos de idade no último dia 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação só foi divulgada nesta semana.

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De acordo com a revista People, ela morreu de causas naturais, na própria casa, depois de uma parada cardiorrespiratória. A publicação afirma que Saint sofria de demência senil, hipertensão arterial, hipertireoidismo e embolia.

Familiares e pessoas próximas acompanharam a artista nos momentos finais. Saint deixou os filhos Darrell e Laurette, quatro netos e dois bisnetos.

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Eva Marie Saint é um dos termos mais pesquisados no Google Brasil nesta quarta-feira (21/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 16 horas.

Eva Marie Saint em duas fases da vida, mostrando a longevidade da atriz que faleceu aos 102 anosAFP

Trajetória consagrada no cinema e na televisão

Nascida em 4 de julho de 1924, em Newark, Nova Jersey, a atriz começou a carreira na televisão e migrou para a Broadway. Em 1953, sua atuação na peça "The Trip to Bountiful" garantiu o prêmio Theatre World Award.

A estreia nos cinemas ocorreu em 1954 no drama "Sindicato de Ladrões", dirigido por Elia Kazan. No papel de Edie Doyle, ela contracenou com Marlon Brando e venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela recebeu o troféu pessoalmente enquanto estava em estado avançado de gravidez do filho Darrell Hayden.

Em 1959, Saint interpretou Eve Kendall em "Intriga Internacional", suspense dirigido por Alfred Hitchcock no qual dividiu cenas com Cary Grant.

A carreira no cinema reuniu outros projetos de repercussão, como o drama "A Árvore da Vida"; o épico "Êxodo", produção em que atuou ao lado de Paul Newman; o clássico de automobilismo "Grand Prix", com James Garner; e o filme "Por Causa de Winn-Dixie", ao lado de Jeff Daniels e Cicely Tyson.

Trabalhos nas telas e legado

A atriz manteve presença constante na televisão e conquistou um prêmio Emmy pela atuação na minissérie "People Like Us", exibida em 1990.

Em 2006, interpretou Martha Kent no longa "Superman - O Retorno". Ela também emprestou a voz à personagem Katara na animação "A Lenda de Korra", da Nickelodeon.

A última aparição no cinema ocorreu em 2014, no drama de fantasia "Um Conto do Destino", ao lado de Colin Farrell. Eva Marie Saint possui duas estrelas na Calçada da Fama.

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