Galeria
Com 101 anos de idade, Eva Marie Saint é a atriz viva mais velha premiada com o Oscar
-
Marie Saint foi premiada no Oscar de 1955 na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em “Sindicato dos Ladrões”. Foto: Divulgação
-
Dirigido por Elia Kazan, “Sindicato dos Ladrões” teve como protagonista da trama o premiado Marlon Brando (1924 - 2004). Foto: Divulgação
-
Na ocasião, Eva Marie Saint tinha 29 anos e havia feito sua estreia no cinema, conquistando a estatueta logo no início da carreira nas telonas. Foto: Divulgação
-
No filme, ela interpreta o papel de Edie Doyle, irmã do personagem cuja morte principia a história. O trabalho também rendeu a Marie Saint uma indicação ao Bafta, popularmente conhecido como o Oscar britânico. Foto: Youtube Canal CBS Sunday Morning
-
-
Nascida em Newark, cidade localizada no estado de Nova Jersey, a atriz estudou numa universidade do estado de Ohio. Foto: Youtube Canal CBS Sunday Morning
-
Antes de ingressar no mercado cinematográfico, a atriz já colecionava experiências no rádio e na televisão, os dois meios em que mais trabalhou em sua longa trajetória. Foto: Divulgação
-
Em 1953, ela conquistou um prêmio de dramaturgia por sua atuação na peça de teatro “A Trip to Bountiful”. Foto: Flickr Matthew Rabin
-
-
Em quase oito décadas de profissão, Marie Saint atuou em mais 23 filmes, sendo o último “Um Conto do Destino”, em 2014. O longa tem Colin Farrell, Russel Crowe e Will Smith no elenco. Foto: Divulgação
-
Além de Elia Kazan, a atriz atuou em filmes de outros diretores prestigiosos, como “Intriga Internacional”, de Alfred Hitchcock, em 1959, e “Exodus”, de Otto Preminger, em 1960. Foto: Youtube Canal CBS Sunday Morning
-
Em “Intriga Internacional”, um clássico do suspense, ela contracenou com Cary Grant, importante nome da chamada Era de Ouro do cinema de Hollywood. Foto: Flickr Laura Loveday
-
-
Eva Marie Saint também integrou o elenco do filme “Adeus às Ilusões”, de Vincente Minnelli, e que contou com o famoso casal Elizabeth Taylor e Richard Burton. Foto: Divulgação
-
Em 1996, um ano antes de “Titanic” , de James Cameron, monopolizar as atenções com os então jovens atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nos papéis principais, Eva Marie Saint atuou em um programa de TV homônimo que tinha Catherine Zeta-Jones. Foto: Divulgação
-
Aos 82 anos, em 2006, a atriz trabalhou em “Superman - O Retorno”, de Bryan Singer, uma continuação dos originais vividos pelo icônico Christopher Reeve entre os anos 1970 e 1980. Foto: Youtube Canal CBS Sunday Morning
-
-
Na trama do personagem da DC Comics, Marie Saint encarnou Martha Kent, mãe adotiva do Superman (Clark Kent). Foto: - Divulgação
-
Na Calçada da Fama de Hoollywood, a atriz de Nova Jersey tem duas estrelas, uma pela trajetória no cinema e outra na televisão. Foto: Flickr Tom Lohdan
-
Eva Marie Saint foi casada com Jeffrey Hayden de 1951 atÃ© 2016, ano da morte do diretor e produtor de TV. A uniÃ£o gerou dois filhos, Darrell Hayden e Laurette Hayden. Foto: - Alan Light/WikimÃ©dia Commons
-
-
O primogênito Darrell Hayden nasceu apenas dois dias depois de Marie Saint ganhar o Oscar pela atuação em “Sindicato dos Ladrões”. Foto: Reprodução do Facebook The Academy