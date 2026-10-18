Cantor e ícone da MPB, Benito di Paula morre aos 84 anos

O cantor Benito di Paula morreu aos 80 anos neste domingo (18/10), em decorrência de um câncer. O artista estava internado em um hospital de São Paulo e lutava contra a doença havia cerca de um ano.

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Benito nasceu em Nova Friburgo (RJ), em 1941, e começou a carreira com apresentações em bares e hotéis no Rio de Janeiro, mas logo se transferiu para São Paulo. Ganhou projeção nacional ao misturar elementos do samba a seu estilo musical.

Detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgados de imediato pela família ou assessoria.

Em 2022, saiu em turnê com o filho, Rodrigo Vellozo. Durante os shows lotados, a dupla compartilhou, por meio da música, a relação entre pai e filho, além de um momento de reinvenção artística.

Em entrevista ao Correio à época, Benito disse que nunca imaginou cantar para uma terceira ou quarta geração de ouvintes. “Eu me sinto muito emocionado em falar. Eu tenho um relacionamento muito bom com os jovens. É como se eu fizesse parte deles e eles de mim”, afirmou.

Com novos e especiais arranjos, eles reviveram o repertório de Benito com novas cores. "A gente foi pensando em cada música e cada artista. São figuras da música brasileira que a gente ama e admira aqui em casa. A gente vê um pouco de Benito em cada um desses artistas e eles também. Não é a toa que eles toparão, mergulharam e se jogaram de cabeça nesse projeto", afirmou Vellozo à época.













Trajetória

Uday Veloso trocou o nome para Benito di Paula assim como trocou a forma de fazer música, ao combinar o ritmo com a presença marcante do piano e temas romântico. "Retalhos de Cetim" foi um dos grandes sucessos da carreira e impulsionou a carreira em 1973. A música também foi gravada por Jair Rodrigues e outros artistas internacionais.

Também foi responsável por sucessos como "Se Não For Amor", "Beleza Que É Você Mulher", "Vai Ficar na Saudade" e "Charlie Brown".

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